这是一座热闹与宁静并存的大学城。

英国牛津的高街（High Street）和宽街（Broad Street）游客络绎不绝，学院大门前也总能看到像我一样满怀好奇、向内张望的游人。然而，只要推开那扇厚重的大门，街角的喧嚣便瞬间被隔绝在外，迎面而来的是一片静谧。牛津大学并没有传统意义上的“围墙校园”，而是由39所独立的成员学院和四所永久私人学堂组成。每个学院都有独特的历史与传统，通常也配备了餐馆、宿舍、图书馆和学生休息室等完善的学习与生活设施，不少学院还设有礼拜堂。﻿去年6月，我们在牛津小住了几日，探访了几所学院。

埃克塞特学院晚宴体验

埃克塞特学院（Exeter College）创建于1314年，是牛津大学第四古老的学院。学院坐落于牛津市中心，规模不大，却环境优美，学术底蕴深厚，孕育了众多杰出人物，如被誉为“现代奇幻文学之父”、著有《魔戒》《霍比特人》的托尔金（J.R.R.Tolkien）；英国艺术家与社会改革家威廉·莫里斯（William Morris）；还有中国著名文学家、《围城》的作者钱钟书等。