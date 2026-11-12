如果说巴黎属于海明威，京都属于川端康成，那么意大利佛罗伦萨，大概属于徐志摩。

一百年前，诗人徐志摩把意大利语“Firenze”（英语：Florence）译成“翡冷翠”，让这个原本就带着异域色彩的名字，陡然有了碧玉般的质感。当时的他正在欧洲游历，走过不少城市，却唯独被佛罗伦萨深厚的文化底蕴所打动，并写下《翡冷翠的一夜》。在他的笔下，这座城市有历史的沉淀，也有一种穿越时间而来的从容与厚重。

直到我真正来到佛罗伦萨，才慢慢明白，为什么诗人会如此偏爱这里。它没有罗马那样磅礴的气势，也没有米兰那样耀眼的现代感。佛罗伦萨似乎从不急着向游客证明自己有多伟大。它只是安静地把文艺复兴的痕迹留在一条条石板路、一座座广场、一扇扇老窗和一道道拱门之间，等着你慢慢走进，慢慢体会。