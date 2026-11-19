上一次到加拿大班夫国家公园（Banff National Park）已经是九年前的事。今年，加拿大政府延续了国家公园限时免费入园措施，今年的夏季免费期为6月19日至9月7日，以鼓励更多人到加拿大国家公园旅游。趁此机会，带父母到加拿大落基山脉（Rocky Mountains）一带的国家公园造访。由于时间有限，这次锁定了班夫和贾斯珀国家公园（Jasper National Park）。

班夫国家公园成立于1885年，位于艾伯塔省（Alberta）西南部的落基山脉东麓，面积6000多平方公里，是加拿大历史最悠久的国家公园。我们从新加坡经台北飞往温哥华，再转国内航班前往位于温哥华以东的卡尔加里（Calgary）。取了租来的车后，便驱车前往住宿点坎莫尔小镇（Canmore）。由于班夫镇的住宿费比较贵，我们选择比较宁静，距离班夫镇约30分钟车程的坎莫尔作为落脚点。

落基山脉中的璀璨明珠

1984年，班夫国家公园作为加拿大落基山脉国家公园群（Canadian Rocky Mountain Parks）的重要组成部分，被联合国教科文组织列入《世界遗产名录》。国家公园内生长着各种植物物种，高海拔花卉通常从7月中旬至8月中旬盛开。这颗镶嵌在落基山脉中的璀璨明珠，以其悠久的文化底蕴、独特的自然风光和丰富的野生动植物资源，吸引来自世界各地的游客。无论是摄影爱好者，追求刺激的户外探险者，还是大自然爱好者，都能在这里找到属于自己的一片天地。每个旅游季节都有其独特的魅力。冬季是滑雪和雪地活动的旺季；夏季则是徒步山野、探索湖泊和观赏野生动物的大好时机。这里的天气多变，有时候一天内就能体验到四季的变化。