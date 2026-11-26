伊势神宫（Ise Shrine）被称作日本的“神社本厅之本宗”。日本人自古有个习俗：参拜伊势神宫前，得先到一个叫“二见浦”（Futamiura）的海滨小地方，到海边的神社，求取一种叫“无垢盐草”的吉祥信物（用附近海域的海藻晾晒而成），将其佩戴于胸前，具有净身含义，然后再动身前往神宫。

二见浦的净身与祈缘

不过，去二见浦，除了完成“除垢净身”的仪式之外，很多人其实还抱有相当世俗的目的和愿望，盖因为二见浦海岸边那视野开阔的波涛里，天然竖立着名闻遐迩的“夫妻岩”（Meoto Iwa），人们来此探访观瞻，相信可以结得良缘。

夫妻岩由两块靠近但分开的岩石组成：较大的称作男岩，较小的为女岩。它们被人为地用五根神圣的注连绳连接。这些绳索每年定期更换三次，届时会举行庄重热闹的祭祀活动。

清晨，先到伊势市站，乘坐JR列车转抵二见浦站。车站对面就是夫妻岩表参道（Meotoiwa-Omotesando）入口。

清晨，乘坐列车转抵二见浦车站。（陆思良摄）

乡间下着清冷绵密的细雨，行人撑着雨伞，屏息静气地走在沉寂无人的表参道上（实际上也是镇上街道），视线与心绪双双被淋得透湿，心念却比道路更为笔直。两旁店铺还未开门，画面仿佛定格在缺乏响应的二维世界，心头竟浮现些许空无懵懂和散漫失落的情绪，然而却又远非意兴阑珊。

细雨中沉寂无人的夫妻岩表参道入口。（陆思良摄）

注连绳连接海中夫妻岩

走了约半小时，望见了风浪犹起的海滩，进入神社境内。顺着碎石子铺成的小径，沿途还跳跃几个浅水坑，终于来到了岬角景点范围。

海与海岸，天地水陆间充满超然物外的静谧。在雨幕中打量，海里的夫妻岩果然有挺拔灵秀的姿态和风范。

诚然，如此突出效果的命名，有赖于日本人性别类比的延伸观念。个人以为，对于男女情怀，乃至性欲纠结，他们似乎有亦正亦邪的执念，这种执念渗透到了他们的神道信仰，以及生活日常的方方面面。

眼前的另一个具象，即用粗壮鲜明的注连绳把两块岩石连接。如果说是体现了夫妻间心心相印、灵犀贯通的祈愿，那是很正面的表征。但是反过来思索回味，若是夫妻间（或者任何人与人之间、人与集体组织之间）一定要实行人格预设与行为意识的捆绑，尤其是天长地久的捆绑，那也无异于一场噩梦。

从海边神社回返，在门口偶遇一对冒雨前来的日本老夫妻，他们身穿深蓝色和服（肩臂衣料已有漫漶的水迹），撑着伞稍前稍后，步履蹒跚，可是却没有丝毫的停顿和犹豫。猜想他们的婚姻历程也许接近或超过半个世纪了，他们和夫妻岩的缘分呼唤，应该是一种神人互动、两相参照的写照了。

错身而过，回头望着他们并肩搀扶而去的背影，分外感慨和敬重。

冒雨前往夫妻岩参拜的老夫妻。（陆思良摄）

人们虔诚参拜夫妻岩，不纯粹是出于短暂浪漫的兴致，更多的是表达终身的信守。而坚持信诺，会时时体验幸福的时光没错，可是，有时候内心也须要忍受暧昧苦涩的折磨。岩石和人，都一样，诚实如铁的肌理板块，某种程度上会造成伤害和自我伤害。有位作家说得好：“如果爱是普世价值，压迫就是累世业力。”

风雨中歇脚品尝赤福

回程发现街道上有几家店已开门做生意。雨势未缓，便躲进一家供应“赤福”（Akafuku）的老字号店堂歇脚。

赤福饼为伊势的传统点心，已有三百多年历史。它以红豆馅来包覆麻糬，外观呈现手指柔巧按压出的造型，其表面的三条纹路代表流经伊势神宫的五十铃川清流，而白色麻糬则象征河床上的小石子。

要了赤福茶点套餐。不一会儿，一位和蔼可亲的老妇人端来放置茶点的托盘。哇，青绿浓郁的抹茶配搭暗红软糯的赤福，精致漂亮又朴实无华。老妇人还提示，配搭的那杯焙茶可以续杯。嗯，外面街道上风雨交加，坐在店堂里喝上两三杯滚烫的热茶，身心会加倍温暖。可惜要赶火车班次，无法贪恋，匆匆吃完，起身向老妇人致谢道别。老妇人依依不舍地鞠躬，一路送到门口。

赤福茶点套餐精致漂亮却又朴实无华。（陆思良摄）

不妨用某位作家的金句作为游览夫妻岩的小结：“生活是水的聚积与流散，也是顺序不固定的目击。”