【我的小贩爸爸】炒粿条父女档：血浓于水父女情

“我的爸爸很传统，以前经常自己骑脚踏车去巴刹买食材，他年纪大了，腿脚又不好，我真的很担心。”

邓丹平（37岁）的父亲邓栋才（74岁）是炒粿条小贩，她和父亲在旧机场路经营“东记炒粿条”生意。

邓丹平说，父亲12岁就开始帮爷爷经营这家炒粿条摊位，距今已经超过60年。

“为了帮助爷爷养家糊口，他小学时就停学到摊位帮忙，爷爷去世后，他就一个人扛着，为这个家牺牲了很多。”

邓丹平的老家位于旧机场路小贩中心后。（受访者提供）

去年阻断措施期间，邓丹平建议父亲向供应商订食材，并选择送货服务，因为骑脚踏车太危险了。邓丹平的想法源于她一次开车时，亲眼目睹一名年长者出车祸，场景历历在目。“当时想到爸爸骑脚踏车的时候会有多危险！他的手脚不好，年龄大了反应又比较慢，真担心会发生意外事故。”

邓丹平希望父亲不用那么操劳，除了工作，也要享受生活的点滴。“虽然送货会比较贵，但是能减轻不少负担。这样，他可以腾出时间喝咖啡、吃早餐、看报纸。”她说。

然而，事与愿违，传统、固执的父亲并不愿意采用送货服务，认为凡事都要亲力亲为，因为担心食材不够好，比如虾不够大，不够新鲜。“他也会去看鱼的眼睛，观察颜色，判断肉的好坏，最后找到不错的食材。”

一个多月后，通过不断试错，邓丹平终于找到了一个让父亲满意的食材供应商。食材送货到档口，减轻了爸爸不少负担。

食材送来后，父女俩会花心思亲手剥虾壳。（叶振忠摄）

阻断措施期间，邓丹平也为档口开通了电子支付。“我的父亲不善科技，不会用手机，我帮忙开通电子支付后，他也不要用，也不会用，因为眼睛不好，看不到手机上的文字，所以他现在还是收现金。”

父亲坚强的后盾

邓丹平在帮父亲经营档口之前，是一名西餐厨师，做了有10年之久。5年多前，邓丹平毅然辞掉了之前的工作，全职帮助身体欠佳的父亲经营炒粿条生意。

“他的身体不好，心脏有问题，也患有糖尿病。因为年纪大了，膝盖也有毛病，5年前动过手术，两个星期后他会再去动手术，之后至少有一年不能来档口工作了。”

父亲邓栋才说，之前他每次去医院，女儿都会送他，陪在他的身边照顾他，很感激女儿。两个星期后即使动了手术，也不想闲着，希望能继续回来档口工作。

女儿邓丹平一直都是父亲坚强的后盾，也是家传炒粿条坚实的守护者。

“决定帮父亲经营炒粿条档口的主要原因是不想让他太过操劳，他一个人扛着生意太辛苦了，”邓丹平说，“另一个原因是，家里的炒粿条生意从我爷爷那一辈就开始做起，算是老字号了，有些年长者从我爷爷经营时就是常客，现在还会光顾档口，我想把炒粿条的家传手艺传承下去，不想让它失传。”

“我从小闻着炒粿条的味道长大，我小学的时候，会和弟弟去档口前面的桌子上做功课，那里不只是我们做生意的地方，也蕴藏了很多小时候的回忆。”

邓丹平从小闻着炒粿条的味道长大，炒粿条档口有很多小时候的回忆。（受访者提供）

邓丹平5年多前提出辞职时，遭到父亲的反对。邓栋才认为，小贩生意太过辛苦，工作时间太长，也很难有假期和放松自己的机会，之前的厨师工作还很稳定，没必要辞职来帮他卖炒粿条。

一心想要帮助父亲的邓丹平，努力说服父亲她能胜任这份工作，“我跟他说，我能吃苦的，而且你的身体不好，多一个人帮忙能减轻很多压力”。

随着膝盖渐渐不支，父亲也终于想通了，愿意让女儿来档口帮忙。

做过西餐厨师的邓丹平，炒粿条自然不在话下。邓栋才说：“我都没怎么教她，她作为厨师，已经有基本的厨艺，我只告诉她放调料的顺序，她马上就能炒得很好吃了。” 他对女儿非常有信心，笑称：“女儿做的炒粿条比我做的更好吃。”

邓栋才认为女儿做的炒粿条（左）比他做的（右）更好吃。（叶振忠摄）

邓丹平当初会成为厨师，大部分的原因是受到了父亲的影响。她从理工学院建筑和房地产专业毕业之后，并不想去公司上班，因为没有很大的动力。

“我想到小时候在父亲的摊位，接触到的顾客都说他炒的粿条很好吃，很有满足感，我就希望自己也能去学，创造出这种满足感。”于是，邓丹平去香阳环球厨师学院（At-Sunrice GlobalChef Academy）进修一年半，拿到了烹饪文凭。

可以说，父亲是邓丹平厨师生涯的指引。

邓丹平（前排右一）之前是咖啡馆的主厨。（受访者提供）

用行为表达爱

谈到对父亲的印象，邓丹平说：“他是一个话很少的人，沉默寡言，也很传统，不太会用言语表达爱。现在很多父母都在口头上直白表达对孩子的爱，或者用肢体语言，但是他不会，他是用实际行动。”

“很多时候我到档口时差不多早上11点，我没有吃早餐的习惯，每次都空着肚子，他会专门留印度煎饼给我吃，我很感动。虽然只是几毛钱，但是这就是他表达爱的语言。”

邓丹平的父亲邓栋才沉默寡言，但是会通过实际行动来表达爱。（叶振忠摄）

“小时候我会感到不解，他为什么会这个样子！但是后来从另外一种角度来看，我就理解他了，虽然他不会口头表达爱，但是爱的行动也同样很珍贵。”

父女俩都在为对方相互付出，女儿不忍父亲过于操劳，于是说服父亲不要骑脚踏车买食材、帮忙设置电子支付、辞职来档口帮忙……父亲则是通过生活上的小细节，从行动上表达对女儿深沉的父爱。对于共同经营炒粿条档口的他们，平淡而真诚的父女情同样血浓于水。

东记炒粿条

地址：51 Old Airport Rd，#01-138 Old Airport Road Food Centre