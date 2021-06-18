【我的小贩爸爸】潮州粥“铁齿”父子档

“你这样不请人，会做死自己。”

花钱请人帮忙看似最简单的方法，但对经营食肆的小贩来说，这或许不是那么直截了当的事。白勇杰（26岁）加入帮忙父亲白礼顺（63岁）经营的粥店生意后，更能体会父亲当小贩所面临的种种挑战。

白勇杰帮爸爸搞送餐服务。（严宣融摄）

白勇杰接受zaobao.sg访问时说，父亲经营“白家潮州糜”的这些年来，生意有起有落，但遇到问题都不会主动跟孩子说。他是透过察言观色，推测父亲的心情。

他指出，父亲在2018年曾尝试退休。“我看他每天在家里走来走去，半夜又睡不着，我知道他想回去开店。”

最近的一次，冠病疫情打击了父亲的生意。他在粥店的厨房内，感觉父亲正面临很大的压力，因为生意不如往日，加上父亲的膝盖不好，必须缩短营业时间，但店面的租金和员工的薪水仍须支付。

白礼顺坚持每天烹煮两次，让顾客在午餐和晚餐时段都有新鲜的菜肴吃。（严宣融摄）

危机中求生

白礼顺早年是巴士司机，年约40岁创业当小贩，是家里唯一的经济支柱。白勇杰的母亲患有糖尿病和肾衰竭，长年待在家。

跟部分年长小贩不同的是，白礼顺不介意孩子插手生意，像子女帮他设立网站、打点外卖送餐服务、在社交媒体营销，他都乐于让他们帮忙。

白礼顺12岁就出来社会打工，他在年轻时是名巴士司机。（受访者提供）

访谈中，自认没念过书的白礼顺，不时抛出“心灵鸡汤”般的金句。

在谈到为什么会在潮州粥店卖时下流行的Mookata（泰式烧烤火锅）时，白礼顺形容这是“危机中求变、求生”。原来，去年12月接受膝盖手术后，医生要他休息半年。“我跟医生说我不能休息这么久，他建议我缩短工作时间。我只好卖午餐，放弃晚餐的生意。”

他动手术后休息了两个半月，期间粥店没开业，导致很多顾客以为他们已结业。今年初重新开业时，生意大不如前。白礼顺说，虽然不做晚餐的生意，但租金还是得照付，于是他突发奇想，在潮州粥店卖Mookata，让儿子和女儿白雪妮打理生意。

“卖Mookata不用请厨师，成本比较低。我帮他们调酱汁、熬高汤。”

白礼顺危机中求变，设立Mookata生意让子女打理。（受访者提供）

白礼顺从12岁开始打工，辛苦了大半辈子。他在2018年曾打算半退休，找个小档口卖些食物，一年还可抽出一点时间出国旅游。“人是一个过客，生活过得去、有健康就够了，不用这么拼。”

不过，计划总赶不上变化。他透露，店面两个多月没开，为了还租金和薪水，他已花光了积蓄。语毕，他又豁达地说：

“人生有起有落，只要坚强就对了。”

白礼顺（左一）靠卖潮州粥养大孩子，他的妻子（右一）是名家庭主妇。（受访者提供）

年仅26岁的白勇杰，去年到粥店帮爸爸送餐之前，曾经营汽车保养生意。他为什么愿意将生意卖掉？他有想过继承父业吗？点击视频，看这对可爱的父子活泼“过招”。

白家潮州糜

地址：1096 Serangoon Rd