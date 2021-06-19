【我的小贩爸爸】卤味三代情

如果让你用一句话形容你和你父亲的关系，那会是什么？

在寻找题材的过程中，很多我碰到的父子或父女关系都是所谓的“传统”关系—— 平淡但互相关心，熟悉但未必了解彼此，父亲节一般的庆祝方式或礼物就是吃餐饭。

难怪新春鸭饭粿汁的老板张春生会说“妈妈去酒楼，爸爸开罐头”。

新春鸭饭粿汁开档37年，老板张春生拥有一批支持他的食客。（摄影/邝启聪）

关于卤鸭

新春鸭饭粿汁开档37年，是宏茂桥甚至喜爱卤鸭的老饕熟悉的档口。掌门人张春生从70年代开始就跟着爸爸学做卤鸭生意，顺理成章也继承了这门手艺，并养活了一家四口。

儿子张俊国结婚得早，年轻时就开始在档口帮忙，也间接继承了爷爷的手艺。近期因爸爸动手术需要休息，他和妈妈、妹妹参与更多档口工作，才了解爸爸一路以来默默付出的辛劳。

从准备工作到砍鸭，张俊国在爸爸短暂休息时参与更多档口工作。（摄影/邝启聪）

起早摸黑，清晨3点父子档就得到档口帮忙。（摄影/刘永健）

关于父亲节

“妈妈去酒楼，爸爸开罐头，是这样的，有时候父亲节就是草草了事就过去了”，张春生说完还哈哈大笑，不知道是自嘲还是觉得无所谓。

儿子张俊国说，以往的父亲节就是一起吃餐饭庆祝，至于礼物则是看情况，受一般子女欢迎的红包也不在他们家父亲节礼物的名单中—— ”他比我有钱啊！”，张俊国说。

问及爸爸的兴趣爱好，他表示爸爸没有什么兴趣爱好，最大的兴趣估计是买马票。那这个父亲节，儿子和女儿会给爸爸一个怎么样的惊喜？