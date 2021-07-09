那些年，我们一起玩过的UNO……

UNO是聚会时常见的纸牌游戏。（图/Unsplash）

还记得那些年，举凡家庭聚会、朋友相聚、一群人租chalet深夜觉得无聊时，都会见到纸牌游戏UNO的踪影吗？

这个在1971年由美国俄亥俄州男子Merle Robbins发明的游戏，今年庆祝50岁周年咯！

Merle最初投资$8000美元制造了5000套UNO，并在他经营的理发院售卖。他随后将游戏卖给Bob Tezak创立的International Games公司，后者在1992年被玩具集团Mattel收购后，UNO开始在世界各地流行开来。

你知道UNO为什么会风靡全球？它有什么玩法是你我原以为行得通，但后来被官方推翻为“犯规”的呢？往下看，zaobao.sg为你搜罗跟UNO有关的各种“秘密”！

成功原因：包容性高、规则简单易上手

只要认得出颜色和数字，基本上都能玩上手。（图/Unsplash）

有人说，UNO会风靡全球，是因为它的玩法相当简单，只要认得出颜色和数字，基本上都能玩上手。而且，它的包容性相当高，无论年龄和背景，大人和小孩都能同桌一起玩。

事实上，这款游戏的规则简单明了，不是没有理由的。原来，Merle当年跟儿子玩另一个纸牌游戏Crazy Eights时，因为游戏规则而发生争议，他于是在牌上写下规则，UNO便在此背景下诞生。

特别版引人注目

说到特别版的UNO，绝大部分都是跟卡通人物、超级英雄、畅销电影或小说有关，如迪士尼卡通人物、吉蒂猫、宝可梦（Pokemon）、海贼王（One Piece）、蝙蝠侠、哈利波特、星球大战等。

另外，多个美国NBA及美国职业棒球联盟的团队，甚至连韩团BTS都有各自的特别版UNO，成为粉丝们的收藏对象。

哈利波特（左）和韩团BTS特别版UNO。（图/Mattel官网）

UNO也照顾到视障和色盲人士，分别推出印有凸字的Braille UNO，以及用符号代表颜色的ColorADD UNO。

顺应不同玩家的需求，UNO也在安卓和苹果iOS系统推出应用，并在电子游戏系统如Xbox、PlayStation和Nintendo Switch推出游戏。

如果你曾这样玩，其实已犯规！

多年来你或许已习惯按照约定俗成的规则玩UNO，但官方其实有一些规则，说出来让不少玩家吃惊——原来你我或许都曾经犯规！

（1）叠加 = 犯规

你应该遇过这样的情况：你前面的牌友打出+2或+4后，你打出+2或+4牌“逃过一劫”，让加牌累加到下一个人。

不过，UNO官方推特账号在2019年推文表示，+2或+4卡是不能叠加的。换句话说，如果你前面一个人打出+2或+4，你就得乖乖摸牌，而且摸牌后不许出牌喔。

（2）变色+4牌——你打对了吗？

当你打出变色+4卡（Wild Draw Four），你可以指定下一个出牌的颜色，下一个玩家（简称下家）也必须罚摸4张牌。

不过，打出此牌的前提是——你手上没有跟弃牌堆同色的牌。如果有同色又打出此牌，就等于犯规。

如果下家挑战你的出牌并不合法，你就得把手中的牌给他看。若你的出牌合法，下家就必须罚抽6张牌。不过，如果你犯规，就得罚抽4张牌，下家则无需抽牌。

（3）当你无牌可出时……

当你无牌可出时，你只能从牌堆中抽出1张牌。如果此牌可出，你可以立即打出来，否则就跳过，轮到下家出牌。

（4）别忘了喊“UNO”

当你打出最后第二张牌时，必须喊“UNO”，以示手上只剩一张牌。若忘了喊，并在下家出牌前被对手揭穿，就必须罚抽2张牌。

50周年新产品

配合UNO欢庆50周年，Mattel推出多个特别版的UNO，有兴趣收藏的朋友可别错过！

UNO 50周年套组

（图/Mattel Southeast Asia）

特色：卡牌以黑色为主色调，里头还包含一个纪念金币。

价格：$29.90

哪里买：Toys ‘R’ Us（7月12日起）、Mattel于Lazada和Shopee的官方网店（7月16日起）

UNO Remix

（图/Mattel Southeast Asia）

特色：它的玩法类似经典UNO，但好玩之处在于你可以在混搭牌上，定下你要的规则。游戏结束后，你将会组合出一个专属于你的UNO卡牌套组。

价格：$14.90（已发售）

UNO标志性系列

特别版标志性UNO系列向过去50年致敬。（图/Mattel官网）

特色：共5套卡牌，包括：上世纪70、80、90年代；2000年代、2010年代卡牌。

价格：$11.90（10月份发售）