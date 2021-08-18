国家文物局推出《工艺再设计》广邀创意人士 再造Rangoli新风潮

Rangoli是什么，你听过吗？

也许没有，但是身在多元种族的新加坡，这个传统的印度手艺你肯定有看过它的踪迹。Rangoli中的Ran代表颜色，goli则是多种颜色的叠加，在一起就是一种用颜色面粉所制作成的一幅幅美丽画作，传统上是在家门口的地上，图案以大自然和动物为主。时代变迁，这门手艺初心不变，但设计已被广泛用在各类的材质上，就连屠妖节时的一些装饰设计也是Rangoli演变过来的。

Vijaya Mohan是本地著名的Rangoli达人，从5岁就开始跟着妈妈学习Rangoli的创作，在过去55年里用自己的经验将Rangoli发扬光大，并一直推陈出新，挑战自己

这位拥有一项吉尼斯世界记录，35项新加坡记录的匠人对Rangoli充满热情，除了曾用各种不同的原料如牙签、棉花棒、意大利面、光碟、手镯碎片等制作Rangoli，疫情期间也积极上网授课，接下来计划推出数码版的设计，让大家能随手作画。

这项技能对她有何吸引力，为何如此着迷？接下来她还想挑战什么？

国家文物局推出《工艺再设计》广邀创意人士前来偷师，透过交流认识这项传统手艺，并利用自身的创意经验将其运用或转变出新花样，让传统与创意能发挥更大合作空间。

想要参与的朋友，可点击这里查询。