【最新打卡景点】走进梦幻冰淇淋世界

冰淇淋是许多人小时候爱吃的零嘴。童年的你，是否曾怀抱着冰淇淋幻想呢？

今天（8月19日）开幕的“冰淇淋博物馆”（Museum of Ice Cream，简称MOIC）或许能满足对冰淇淋有情意结的你！

这个来自美国的体验式博物馆，以粉红色装饰，很难不让人少女心大发。

暂时不能出国？没关系，你能在美式diner餐馆内享用冰淇淋。（图/Museum of Ice Cream Singapore）

位于Dempsey的博物馆占地6万平方尺，里头共有14个以冰淇淋为主题的装置艺术，部分带有互动元素，让你走进缤纷冰淇淋世界后，能拍照打卡、玩个尽兴。

这是MOIC在美国以外的首个海外据点。进驻新加坡，团队不忘融入本土元素，如灵感来自龙头游乐场的“独角兽游乐场”等。

点击观看视频，随zaobao.sg记者一起去看看里头有哪些亮点吧！

新加坡拥有MOIC各地据点中最大的“彩针糖果池”。（图/Museum of Ice Cream Singapore）

本周末到场回味童年游戏

配合新加坡MOIC开张，即日起至8月22日，博物馆准备了五石子（Five Stones）和踢毽子游戏，让访客参与其中。现场还会有国庆日主题的纹身贴纸供索取。

已完成疫苗接种的访客，可最多5人一组到访，包括未接种疫苗但同住的12岁及以下孩童。未接种疫苗的访客，则必须出示合格的活动前检测阴性结果证明，检测须在入场前的24小时以内进行。

博物馆收费每人从$38起，2岁及以下的儿童可免费入场。预购门票和查询详情，可浏览官网。