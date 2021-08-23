将自己“撑”起的福建灯笼匠人

你未必知道传统灯笼有哪几种，甚至来自哪个地区，但是你一定有看过其中一款。

逢年过节在庙宇的灯笼、旧时某些人家门外挂着有自己姓氏的灯笼，还有娘惹家庭的美丽彩绘灯笼—— 这些灯笼有什么不同，本地是否还有人制作？

黄沛发自学成才，利用以前学习的工业绘画技巧和对美术作品的喜爱，为福建灯笼作画上色。（摄影/叶振忠）

自学成才 踏破铁鞋寻找有“灯”人

黄沛发对中华文化和古玩有着浓厚兴趣—— 幸好并不是只有他一个人这样，而是有着一群志同道合的朋友共同欣赏。而就在一次次拜访不同庙宇的过程中，高高挂着的灯笼引起了他的兴趣。

他对一对高挂的筒形灯笼开始产生好奇—— 灯笼有几种？有什么不同？原理是什么？本地还有灯笼匠人吗？带着满腹的疑问，他上网开始搜寻，结果一发不可收拾。

“我上网就发现原来土生华人家庭喜欢彩绘灯笼，它色泽光鲜并具有故事性，是个会“说话”历史见证，于是我决定开始学怎么制作灯笼。” 黄沛发表示。

但他发现，城市发展已将这个行业在新加坡的足迹抹去，如果要学习，就必须北上到柔佛、马六甲和槟城等地方拜访师傅，希望他们能传授一二。

而就在几次拜师后，黄沛发正式踏上这条创作之路。

大胆创新 连大伯公都走3D路线

黄沛发制作灯笼后发现，传统的材料有竹子和木头—— 适用的竹子在本地非常难找，不适用的在制作后容易断开，导致制作过程不顺利；灯笼上下底盖和底座都是切割特别的木头，但少量制作又导致无法让大型车间帮忙制作，于是他专研3D技术，使用新科技维系旧传统。

国家文物局推出《工艺再设计》广邀创意人士前来偷师，透过交流认识这项传统手艺，并利用自身的创意经验将其运用或转变出新花样，让传统与创意能发挥更大合作空间。

福建灯笼匠人黄沛发对于这次的合作有什么想法？马上来看看！