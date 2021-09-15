男生用了会让人反感的表情符号

在网络世界里，表情符号（emoji）是增添语气的辅助工具。男生在聊天时用表情符号会很奇怪吗？有一名日本网民因好奇，便在推特（Twitter）上分享男生使用表情符号的“恶心指数排行榜”，一起来看看吧！

日本网友的调查结果（图/取自推特）

这是日本网民按照“恶心程度”整理的排行榜。3分以上为“死亡地带”、2.6分以上为“超危险地带”、2.5分以上是“危险地带”、2分则是“一点点危险地带“，最后2分以下的为“安全地带”。

调查共有31名女性参与。其中，最多人觉得恶心的表情符号是“😘”、第二名是“😜”、第三名则是“😅”。

为什么女生用表情符号就没问题，男生这么做却被放大“检视”呢？有网民认为，“对男人而言，最理想的是直接用文字对话”。但也有网民认为“这看场合吧！”、“每个人的看法都不一样”。除了看场合，也有网民认为应该要看当下的内容跟语气。如果场合允许的话，使用表情符号是可以被接受的。

为什么男生使用表情符号会踩到女生的“禁区”？有网民认为，男生使用表情符号会显得很“娘娘腔”。但也有网友推翻了这个想法，认为现在已经是2021年，使用表情符号与“娘娘腔”毫无关系。反倒是“冷冰冰”的文字会显得很没有温度，加个表情符号较会比较能揣测讯息真正的意思。

所以男生到底应不应该用表情符号呢？有些网民表示，表情符号是“无辜的”，问题“出在人身上”，女生应该看男生给的感觉，才判断能不能使用表情符号。

你觉得男生使用哪些表情符号会让你反感？留言跟我们分享吧！