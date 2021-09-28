在家做Squid Game“椪糖饼干” 你挑战了吗？

韩国Netflix原创剧“Squid Game”（《鱿鱼游戏》）播出后，首度登上美国排行榜的第一名。剧集中的各种游戏，也在网上掀起话题。《鱿鱼游戏》讲述一群为了赢取高额奖金，冒险参加“夺命”游戏的人。在其中一集，“椪糖饼干”（Dalgona Candy）成为参赛者需要破解的关卡。

“椪糖饼干”印上三角形、星形、圆形与雨伞形4种图案。剧集中的玩家需要在10分钟内，用针把饼干的形状完整取出，否则就会被“爆头射杀”。这种韩式街边小吃“椪糖饼干”也因此引发热潮，受到网民的高度讨论。

为了满足大家的好奇心，zaobao.sg为大家整理了多种让你体验戳“椪糖饼干”的方法。

“椪糖饼干”是由白糖和小苏打混合而成的一种韩国传统糖果，是许多韩国人童年回忆的一部分，深受大人小孩的喜爱。

在网上购买“椪糖饼干”

制作““椪糖饼干”的器材（截取自Blue Basket官网）

想尝试制作“椪糖饼干”的新手，不妨从网上购买所需器材。（这些网站买得到 —— Blue Basket，Homeloft）

在家也能DIY“椪糖饼干”

制作“椪糖饼干”其实很简单，所需食材与工具都是厨房里能找到的。想省钱的各位，可以尝试跟着食谱，一起DIY“椪糖饼干”。

“椪糖饼干”食谱

材料：

白砂糖 4茶匙 食用小苏打（baking soda）1茶匙

工具：

饼干 模具 筷子 锅铲 烘培纸 烤盘 大汤勺 茶匙

方法：

把白砂糖放入大汤勺里，放在火炉上，用小火加热。 用筷子不断搅拌白砂糖，直到融化成糖浆。 糖浆变成棕褐色时离火，加入小苏打，搅拌至膨胀。 把糖浆倒在烤盘里，铺上一层烘培纸，用铲子压平。 趁热放上喜欢的模具，压出想要的形状。

做完就可以开始戳出形状了！

记者喜欢搭飞机，所以选了一个飞机模具。第一次挑战用针戳出飞机的形状，结果挑战失败。

记者不放弃，决定再次尝试。这次加了多一点糖，让糖浆变得更厚，就顺利戳出了飞机形状！

小贴士：

火不要开太大，糖浆会烧焦。 不要加太多小苏打，糖浆会变得很膨胀。

你也来试试吧！不论挑战成功或失败，可以在社媒展现你的椪糖饼干！（记得tag我们哟。）

参加“椪糖饼干”挑战

挑战者参加“椪糖饼干”挑战（Brownbutter.sg Tiktok截图）

勇于接受挑战的人，可以去Brown Butter咖啡馆参与《鱿鱼游戏》的“椪糖饼干”挑战。参赛者只需购买一杯饮料，便可开始挑战。“椪糖饼干”有许多不同的形状任大家戳。“生存者”可以免费得到一杯拿铁咖啡。

地址：583 Orchard Road Forum The Shopping Mall #01-18/19

“好消息”是，就算不小心“挑战失败”，你也不会有“危机”。祝大家挑战成功！