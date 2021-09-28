在家做Squid Game“椪糖饼干” 你挑战了吗？

韩国Netflix原创剧“Squid Game”（《鱿鱼游戏》）播出后，首度登上美国排行榜的第一名。剧集中的各种游戏，也在网上掀起话题。《鱿鱼游戏》讲述一群为了赢取高额奖金，冒险参加“夺命”游戏的人。在其中一集，“椪糖饼干”（Dalgona Candy）成为参赛者需要破解的关卡。
“椪糖饼干”印上三角形、星形、圆形与雨伞形4种图案。剧集中的玩家需要在10分钟内，用针把饼干的形状完整取出，否则就会被“爆头射杀”。这种韩式街边小吃“椪糖饼干”也因此引发热潮，受到网民的高度讨论。
为了满足大家的好奇心，zaobao.sg为大家整理了多种让你体验戳“椪糖饼干”的方法。
“椪糖饼干”是由白糖和小苏打混合而成的一种韩国传统糖果，是许多韩国人童年回忆的一部分，深受大人小孩的喜爱。
在网上购买“椪糖饼干”
想尝试制作“椪糖饼干”的新手，不妨从网上购买所需器材。（这些网站买得到 —— Blue Basket，Homeloft）
在家也能DIY“椪糖饼干”
制作“椪糖饼干”其实很简单，所需食材与工具都是厨房里能找到的。想省钱的各位，可以尝试跟着食谱，一起DIY“椪糖饼干”。
“椪糖饼干”食谱
材料：
- 白砂糖 4茶匙
- 食用小苏打（baking soda）1茶匙
工具：
- 饼干
- 模具
- 筷子
- 锅铲
- 烘培纸
- 烤盘
- 大汤勺
- 茶匙
方法：
- 把白砂糖放入大汤勺里，放在火炉上，用小火加热。
- 用筷子不断搅拌白砂糖，直到融化成糖浆。
- 糖浆变成棕褐色时离火，加入小苏打，搅拌至膨胀。
- 把糖浆倒在烤盘里，铺上一层烘培纸，用铲子压平。
- 趁热放上喜欢的模具，压出想要的形状。
做完就可以开始戳出形状了！
记者喜欢搭飞机，所以选了一个飞机模具。第一次挑战用针戳出飞机的形状，结果挑战失败。
记者不放弃，决定再次尝试。这次加了多一点糖，让糖浆变得更厚，就顺利戳出了飞机形状！
小贴士：
- 火不要开太大，糖浆会烧焦。
- 不要加太多小苏打，糖浆会变得很膨胀。
你也来试试吧！不论挑战成功或失败，可以在社媒展现你的椪糖饼干！（记得tag我们哟。）
参加“椪糖饼干”挑战
勇于接受挑战的人，可以去Brown Butter咖啡馆参与《鱿鱼游戏》的“椪糖饼干”挑战。参赛者只需购买一杯饮料，便可开始挑战。“椪糖饼干”有许多不同的形状任大家戳。“生存者”可以免费得到一杯拿铁咖啡。
地址：583 Orchard Road Forum The Shopping Mall #01-18/19
“好消息”是，就算不小心“挑战失败”，你也不会有“危机”。祝大家挑战成功！