别忽略你的心 丰城亮红灯支持”世界心脏日“

疫情期间，反反复复的条例和规则是否让你的生活步伐被打乱？压力从四面八方来袭在所难免，在这段期间保持身心灵健康，更是刻不容缓。

9月29日是“世界心脏日”（World Heart Day）。2000年开始，由世界心脏联盟发起，并设定每年9月最后一个星期天为“世界心脏日”，主要为了提醒大家在每日生活当中保持良好的习惯，确保心脏健康。注意饮食和份量、维持正常体重、戒烟、多运动，还有控制情绪（避免暴躁，保持乐观的处事态度）等等，都对心脏健康有帮助。

世界心脏联盟（World Heart Federation）在推动2021“世界心脏日”时也特别提出，疫情确实影响了部分心血管疾病（Cardiovascular disease, CVD）患者。有些人为了防疫而行动受限，可能无法如期进行检查。也有部分人因为感到压力却没有及时检查而延误治疗。

本地品牌丰城Gain City，特别在这段期间，把位于双溪加株（Sungei Kadut）的霸级旗舰店在晚上照亮红灯，以支持“世界心脏日”（World Heart Day）。红色不仅代表健康心脏，也希望提醒大家关注自己的身体，不要忽视任何身体发出的“警钟”。

预防胜于治疗，多多“聆听”自己的心脏。