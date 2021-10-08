海底捞“神秘暗语”你试过了吗？

去吃海底捞原来还有这样的操作！zaobao.sg为大家整理了10个网民亲测的“神秘暗语”。只要你不怕尴尬，大胆地说出来，就可获得免费礼物。大家不妨去试试看运气吧！

海底捞赠送的免费零食。（取自MISA小红书）

1.暗语：你家的零食很好吃

只要说出这个暗语，服务员便会准备外带零食让你带走。这些小零食包括薯片、饼干、爆米花等。大家不妨试试看！

海底捞赠送的精美仙女棒。（截图一颗汤圆儿小红书）

2.暗语： 我是小仙女

各位怀着少女心的朋友，只要你说出这句暗语，服务员就会送你一根精美的仙女棒。据了解，每家分店都会有不一样的仙女棒哦！

海底捞赠送的免费汤底，让许多顾客觉得物超所值。（chengkiat Tiktok截图）

3.暗语：你们家的汤底很好喝

如果你喜欢喝汤，不妨试试看这句暗语。只要对服务员说出这句话，就可以免费获得海底捞火锅汤包，让你在家也能煮出海底捞风味火锅！

海底捞赠送给客人的玩具。（取自大庆庆小红书）

4.暗语：你看我像小朋友吗？

海底捞火锅店也会送玩具！童心未眠的你，可以试试看这句可爱的暗语。服务员会随机送上小玩具和零食。每家分店都会有不同的礼物，各位大朋友小朋友不妨试试！

海底捞赠送多种水果，供客人选择。（agnesboo TikTok截图）

5.暗语：这个水果很好吃呀

只要对服务员说水果好吃，他们就会免费多送你一盘，甚至让你外带回家。喜欢吃水果的网友们不妨试试看！

海底捞服务员的“浮夸式”庆生。（取自Menty婷呱小红书）

6.暗语：今天是我的生日

相信大家对这句暗语不陌生。众所周知，在海底捞庆生的人都可得到特别的待遇！只要说出这句暗语，就可以获得海底捞服务员的高调庆生。服务员会准备免费的蛋糕和生日灯牌，并热情地献上一首生日歌。幸运的话服务员还会送上一份免费的水果！

海底捞赠送的发圈给女性带来方便，深受她们的喜爱。（取自奥莉薇亚小红书）

7.暗语：我想绑头发但是我忘记带发圈

吃火锅时想绑头发，却忘记带发圈，该怎么办呢？不用急，只需向服务员说出这句暗语，他们便会准备好发圈让你更“优雅”地吃火锅。

海底捞火锅店赠送的梳子让许多客人感到新奇。（agnesboo TikTok截图）

8.暗语：小仙女需要一把梳子

吃完火锅后头发就乱了，该怎么办呢？只要说出这句暗语，就可免费获得一把海底捞梳子，让你把头发梳好梳满。

海底捞口红套盒让许多女性惊讶不已。（取自Sojeung小红书）

9.暗语：我忘了带口红

吃完火锅想补妆的朋友们不妨试试这句暗语，服务员便会送上化妆样品，让你吃火锅也不怕掉妆！

海底捞赠送的零钱包，种类繁多深受顾客喜爱。（取自MoriXia小红书）

10.暗语：锅已捞净

在海底捞只要你把全部的火锅料吃完，并对服务员说出这句暗语，他们就会检查锅子。确定锅子里的火锅料被吃光后，他们就会赠送小巧可爱的零钱包。

这些“神秘暗语”真的有效吗？下次去海底捞不妨大胆的试试，欢迎留言与我们分享哦！