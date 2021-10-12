【记者挑战】入住蒙古包 挑战野外求生

在热带新加坡，也能住进蒙古包？义顺最近冒起一个供人住宿的蒙古包。除了外形俨然蒙古大草原上的蒙古包，连里头大部分的家具和装饰品也是从蒙古进口。

众所周知，蒙古包是游牧民族的流动房子，走到哪儿，住到哪儿。新加坡没有游牧民族，却有一家曾多次举办蒙古探险团的旅行社Beyond Expeditions。创办人郑伟杰受访时说，现在因为疫情不能带团到蒙古旅行，促使他把蒙古包住宿体验引进新加坡。

蒙古包内的家具和装饰品，多数都是直接从蒙古进口。（Beyond Expeditions提供）

新加坡天气炎热，不时又会下大雨。在本地住蒙古包会是怎样的体验？团队在搭建蒙古包时，遇到什么挑战？点击以上视频，看记者带你直击蒙古包的幕后筹备过程！

学习砍柴起火 记者大叹“吃不消”

郑伟杰过去带团时发现，好些国人不懂得搭帐篷，更不用说是在野外起火。去年开始，他在新加坡开办工作坊，教导人们野外求生术，如砍柴起火。

zaobao.sg记者在特别安排下，体验了其中一个野外求生技能——砍柴起火。点击下面的视频，看记者的表现如何！

由Beyond Expeditions经营的蒙古包，坐落于“聚友爱”Ground-Up Initiative（地址：91 Lor Chencharu）内。有兴趣参加这个两天一夜住宿及活动体验的读者，可上官网查询详情。