学校假期转眼又到，你是不是开始烦恼该如何和家里的“小恶魔”相处？不想他们有太多“屏幕时间”（screen time）但又担心他们无聊？要如何让他们在玩乐中成长和学习？

专家来教你六招，让你和孩子玩出创意！

zaobao.sg网罗各路资源和结合乐高提供资料，整理出以下六招教你如何不吼不生气并能与孩子边玩边享乐！

1. 创造再创造！

孩子们的创意是超乎我们的想象的，所以创造一个“可创造”空间极其重要—— 他们周围是否有各种能画能写能表达的材料？颜色笔、画纸、冰淇淋棒、乐高积木等都是激发无限创意的可用材料。更多资源看这里！

2. 放下手机！孩子第一！

你在陪孩子玩乐时是否专心？你是属于“监督”孩子玩乐型，还是全程参与并享乐于其中？我们都曾经是个孩子，在没有手机没有平板电脑的年代，你我的童年还是能多姿多彩，何不让孩子也来感受？首先你要先放下手机，陪孩子天马行空—— 他将玩具车当做火箭冲上天，你也在旁做出“whoooosh”的声效，甚至拿起另一样玩具陪他一起遨游天际。

3. 与他们一起创意起舞

真的想不到创意点子？其实很多网站提供创意玩乐点子，如 Let’s Build Together、15项好玩活动、这些也能玩！等等。当然过程中不要忘记让他们加入自己的创意，创造出自己的世界！

艺人白薇秀日前也参与乐高举办的Rebuild The World直播，分享自己和孩子创意玩乐的过程。

4. 提问是最好的互动方式！

孩子在玩乐时该如何互动？孩子的创造我们可以给予哪些评论？当你不知如何是好时，最好的方式就是提问。“你怎么会想到这么做啊”、“这个设计好棒，为什么你会这么做啊”、“你在创造什么呀？”等等，提问会继续激发创意思维的最佳方式！有哪些问题能问？看这里！

5. 角色扮演：你也是大导演！

角色扮演除了能让玩乐更有趣，也能让家人一起加入其中，激发创意之余也能增强社交能力！架起手机，将过程拍下，除了能留下纪念也能给孩子们认可哦。

例如：拿起飞船孩子就是领航员，角色调换，你也可以是他们需要铲除的太空妖怪！飞船能穿越客厅、厨房，回到房间，发现太空妖怪竟然藏身床底？别跑，我来啦！

6. 朋友，我们一起玩吧！

疫情期间虽然需要限制交流，但是若有机会和设备允许，透过线上也能和朋友一起互动！现在线上和手机也有很多软体能隔空交流，父母也可试试如乐高Mario系列的游戏，除了能与孩子创作新关卡，还能上传到线上与其他人同乐！