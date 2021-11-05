双11购物狂欢盛会 Lazada送百万豪华公寓

作为年度最盛大的网购促销，Lazada今年推出史上最大的促销亮点，将送出百万豪华公寓给双11购物的幸运儿！不仅如此，平台也首次添加中文版，并推出更多好玩促销，让你边玩边买，为网购添乐趣。本文将为你逐一介绍，并也将带你抢先一窥Lazada的双11促销亮点，还有推荐众多好康。

即将来临的双11购物狂欢节，Lazada必有适合你的选择。（图/Lazada 提供）

万众期待的双11购物节即将到来了！

各大网络平台都已经整装待发，推出一年当中最具吸引力的促销活动，而精明的消费者都等着11月11日这一天，以最低价格抢购心仪商品。

即将来临的双11购物狂欢节（Lazada 11.11 Biggest One-Day Sale），Lazada重磅出击，与PropNex携手送出霸级公寓项目鑫悦府（Normanton Park）的一间单房公寓单位，市价达100万元。这也是东南亚领先电商平台与新加坡最大房地产公司首次一同为消费者送上大礼。

电商平台Lazada是新加坡最早引进双11的购物平台，每年的这一天都有特别亮眼的表现。去年的双11，Lazada只用了仅仅35分钟，就超越了2019年双11头两小时累积的销售额。午夜零时的第11分钟，平台已经售出超过18万件商品，相等于每分钟1万6000件商品，红红火火。去年双11送出豪华轿车推高人气，今年再接再厉送上公寓单位，势必再创佳绩。

今年再度重磅出击，Lazada推出的超值促销势必让人无法抗拒！

首推中文界面 搜索下单更简易

Lazada中文版，让消费者能在中文界面轻松购物。（图/Lazada 提供）

为吸引更多习惯使用中文的消费者，Lazada也推出了中文版，让消费者能在中文界面轻松购物。

你只需在打开应用程序后，点击个人账户，进入设置界面（Settings），点击语言选择简体中文，就能通过中文界面轻松浏览。从输入中文词汇进行搜索，到下单结账，都更加方便。

进入设置界面，点击语言选择简体中文，就能通过中文界面轻松浏览。（图/Lazada 提供）

倒数双11边买边玩 奖励系统让你一省再省

购物狂欢节，不只购物也有狂欢，呈献趣味十足的消费体验。更别忘了Lazada的奖励系统，让你一省再省。

Lazzie Star

Lazada备受欢迎的Lazzie Star今年再次登场，从11月1日到11日，用户只需完成一系列的日常任务以及特殊任务，就能协助Lazzie逐步升级为超级明星，还可以解锁专属礼券与奖励，收集金钥匙增加赢取百万公寓单位的机会。



Lazada备受欢迎的Lazzie Star今年再次登场，从11月1日到11日，用户只需完成一系列的日常任务以及特殊任务，就能协助Lazzie逐步升级为超级明星，还可以解锁专属礼券与奖励，收集金钥匙增加赢取百万公寓单位的机会。 折扣与金币

从11月1日至10日，每消费$60就能享有Lazada Bonus的$6折扣，现在就开始累积红利，双11当天直接回扣，买得更痛快。消费者也可通过LazCoins活动获取金币，再用金币兑换代金券和免费赠品。



从11月1日至10日，每消费$60就能享有Lazada Bonus的$6折扣，现在就开始累积红利，双11当天直接回扣，买得更痛快。消费者也可通过LazCoins活动获取金币，再用金币兑换代金券和免费赠品。 预付订金 锁定特价品

消费者可参与预购促销，只需在本月10日或之前缴付11%的订金，就能锁定优惠价格，在双11当天缴付剩余的款项，就能购得心仪的特价品。特定商品可享有超过50％的高额折扣。



消费者可参与预购促销，只需在本月10日或之前缴付11%的订金，就能锁定优惠价格，在双11当天缴付剩余的款项，就能购得心仪的特价品。特定商品可享有超过50％的高额折扣。 倒数晚会

在下周三（10日）的倒数晚会（8pm-10.30pm），Lazada特别邀请艺人SEVENTEEN登场表演，为狂欢节掀开序幕。由“首席促销官”（Chief Discount Officer）Royce Lee主持的网络直播节目，找来知名艺人如王雷、赖宇涵、林茜茜等站台造势，一起诠释本地版的韩国《鱿鱼游戏》，通过游戏方式竞购各种专属优惠与商品推高买气。

特价好康 双11午夜开始抢购

岁末将至，趁双11预先选购圣诞礼物吧。图为Nepresso咖啡机。（图/Lazada 提供）

双11午夜时分开始，请盯紧你的屏幕，不同时段推出限时促销，特价品从$0.11起。

其中，双11午夜12时到凌晨2时将有两小时的全网站限时促销，让你感受限时抢购的乐趣与刺激。

不仅如此，双11当天也限时推出超过200个惊喜礼盒（surprise box），让你以超值优惠购得。惊喜礼盒分四款：

$11 (价值 $50)

$29 (价值 $100)

$49 (价值$150)

$79 (价值 $200)

要抢购如此具吸引力的惊喜礼盒，记得在双11当天的以下时段登录Lazada 抢购：12am, 8am, 10am, 12pm, 2pm, 4pm, 6pm, 8pm, 10pm。

与此同时，Lazada也全天候提供最低价精选产品、免邮费送货等等，处处为消费者精打细算，好康拿不完，买越多省越多！

双11购物狂欢节正是添购新品的大好时机，看看以下的精选人气商品，男女老少都能各取所需：

左上：Kinohimitsu人参燕窝、右上：Fjallraven Kanken包包、图下：Theragun PRO按摩器（图/Lazada 提供）

Kinohimitsu人参燕窝

任天堂游戏机Nintendo Switch Console

Ninja Foodi多功能空气炸锅

Corelle小熊温尼6件式餐具（Lazada独家）

Doona S3 Liki Trike婴儿推车

Michael Kors跨肩包包

Fjallraven Kanken包包

Manduka eKO瑜伽毯

OBFive Longboard滑板

Theragun PRO按摩器

【本文由Lazada呈献】