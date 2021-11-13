《KAWS：假日》香港主办方将向本地法庭申请撤销禁令

《KAWS：假日》（KAWS:HOLIDAY）新加坡展接获法庭禁令，主办方与作者发表声明，表示将入禀法庭申请撤销禁令。

针对临时庭令，KAWS:HOLIDAY新加坡展览的主创公司ALLRightsReserved和创作人KAWS（Brian Donnelly）于2021年11月13日晚上11时许通过公关公司发表声明，声明翻译如下：

AllRightsReserved （ARR） ：

对于近期第三方毫无根据的指控且尝试对新加坡KAWS:HOLIDAY展览造成干扰的行为，本公司正向律师咨询法律途径，并向法庭申请挑战临时庭令。本公司严肃对待此事件，并会在遵循新加坡法律的条件下尽可能让活动继续进行。我们对所造成的困扰深感抱歉。

KAWS（Brian Donnelly）：

我对于能与ARR在新加坡举办KAWS：HOLIDAY展览深感荣幸。我在本地所收到的反应皆非常正面热情，我也非常感恩能有这样的一个机会。

我与The Ryan Foundation并没有合约上的承诺，他们的指控是毫无根据的。

主办方ARR与创作人KAWS通过公关公司发表声明。（电邮截图）

主办方也补充，展览场地滨海湾浮动舞台将暂时关闭。

根据《联合早报》早前报道，香港主办方被指侵犯知识产权，原定11月14日开始在滨海湾浮动舞台公开对外展出的《KAWS：假日》，11月13日下午4时45分接获临时法庭禁令，禁止展出。

向法庭申请对香港主办方Allrightsreserved Limited（ARR）发出临时禁令的是本地非盈利艺术组织The Ryan Foundation Limited（TRF），根据《联合早报》看到的法庭文件，禁令内容包括禁止这项活动在11月13日至21日期间在本地展出，禁止所有相关商品的营销，以及所有宣传活动。

据知，在禁令下，即便公众无法入场观看，主办方也必须将滨海湾浮动舞台上长42米、宽17米、高11.5米的巨型充气雕塑移走。