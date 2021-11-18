生活中的“小确丧”和“小确幸”

生活中难免会有一些小“烦恼“，有一个网络用词就把它称为——“小确丧”。

“小确丧”指的是既不会消失，也不会带来重大后果的人生烦恼。zaobao.sg为你做出整理，以下列举的一些生活中的“小确丧，哪一些会让你感到无奈却又得默默承受呢？

假日被鸟叫声吵醒

设想周末到了，你原本计划睡到自然醒，却被各种叽叽喳喳的鸟叫声，把你从梦乡中吵醒。这感觉真难受，美好的假日莫过于能睡到自然醒啊！

出门前刚好发现手机没电

手机没电是许多人觉得非常麻烦的一件事。（图/Pixabay）

在这科技发达的时代，出门怎么能少得了手机？你有没有过类似经历，前一晚忘记替手机充电，上了巴士时才发现电量只剩下1%！当下告诉自己，睡前一定要记得充电。结果隔天起床时，又忘记了。这“恶性循环”真是给我们带来了许多麻烦。

去精品店被店员“歧视”

逛精品店是有些人犒赏自己的方式。（图/pixabay）

辛苦一整年，年底想要到精品店去买份礼物犒赏自己，却因为穿着太“朴素”而被店员“忽视”。满心的期待，大概也会败兴而归吧！

饮料不小心溢出来

饮料溢出来是许多人都觉得很非常麻烦的一件事。（图/Unsplash）

想倒杯饮料来止渴，却在过程中不小心把饮料溢出来，洒得桌上到处都是。电脑键盘、笔记本，还有刚买的新款手机...... 这时的你内心会否纠结：究竟是先止渴还是先清理呢？

被手机砸脸

许多人应该有过这种经历。睡前躺在床上滑手机，明明把手机握得很紧，不知为何手机却还是可以砸在脸上。这种疼痛感是非笔墨所能形容的啊！

以上的“小确丧”例子，都往往让我们觉得生活很“不容易”。生活有苦就有甜，世界上也有一种东西叫做“小确幸”。“小确幸”指的是流淌在生活瞬间的幸运与快乐。让我们一起来看看生活中的“小确幸”有哪些吧！

想买的东西恰好降价

买东西能遇到促销是一件非常幸运的事。（图/Unsplash）

开心地看拿起想买的东西，价格却让你面容失色，依依不舍把东西放回架上，舍不得“下手”。突然有一天你发现，想要的东西恰好正在进行促销。这种感受是不是很让人怡然自乐？

排队时，你排的队伍动得最快

许多人都害怕排队，觉得这是一件很累的事。（图/Unsplash）

结账时想必大家都害怕看到绵延不绝，一眼望不到尽头的队伍。当你排的队伍动得快时，心中会莫名感到幸运。这事虽小，却能让我们从中得到莫大的快乐，可见快乐就是如此简单！

开车时一路都是绿灯

大多数驾驶在开车时最怕一路遇到“红灯”。（图/Pixabay）

许多人在开车时最讨厌的就是一直遇到“红灯”。设想你赶时间，要开车到某个地方，路上却一直遇到“红灯”。原本只需要15分钟的路程，却需要花上30分钟才能抵达。这多么让人心烦啊！能一路“绿灯”开到目的地，是许多开车人士梦寐以求的事！

踩着最后一分钟，顺利“打卡”上班

上班迟到是许多人的恶梦，不只会惹来旁人异讶的眼光，还会让上司对你留下不好的印象。去上班的路上分秒必争，一不小心就有可能会迟到。所以能在最后一分钟顺利“打卡”上班，是一件非常幸运的事！

在很久没穿的外套里发现钱

在外套的口袋里发现10块钱。（图/黄云欣摄）

穿过的外套随手扔在一旁，某一天突然发现口袋里有钱。这种“天上掉下来”的钱，会让人心情愉悦一整天呢！

我们总抱怨生活很“不容易”，而往往忽略了这些“小确幸”。生活中的这些“小确幸”看似平淡，却也能让我们感到幸福。与其执着于“小确丧”，何不想想，你生命中的“小确幸”是什么呢？