世界上比人还富有的动物

你有没有想过世界上居然有比人类还更富有的生物？zaobao.sg为大家整理了5个世界上富有的动物。让我们一起来见识一下这些动物究竟有多富有吧！

Choupette

如果你关注时尚，你一定会知道时尚界的“老佛爷”——卡尔拉格斐（Karl Lagerfeld）。他是香奈儿的时尚总监，时尚界的“大魔头”。“老佛爷”在世时一生未娶，Choupette就像是他的家人。这只备受瞩目的猫，从“老佛爷”那继承了1亿5000万英镑（约2.64亿新元）的遗产，成为了世界上最富有的猫。

由于法国法律规定宠物不能继承遗产，“老佛爷”便把一大笔财产留给了Choupette的“管家”。Choupette需要钱的时候，可随时“提取”。Choupette有私人的保姆、保镖、厨师和医疗顾问。每天都有专人为他梳毛、按摩和洗眼睛等。

Gunther IV

Gunther IV是一只坐拥3.75亿美元（约5.9亿新元）的德国牧羊犬，是目前世界上最富有的狗。有趣的是它的巨额财富并非从主人那里继承的，而是从它的狗父亲Gunther III手中继承。Gunther III继承了主人的财产——德国伯爵夫人卡洛塔利本斯坦（Karlotta Liebenstein）。于是这笔钱就像遗产般地留给了Gunther IV。

Gunther IV在世界各地拥有豪宅，出门时有专门的豪车和飞机接送。它餐餐吃山珍海味，并拥有自己的女佣，专属的游泳池，甚至还有造型师。

Tardar Sauce（Grumpy Cat）

出生于美国亚利桑那州的Tardar Sauce，是一只坐拥9950万美元（约1.4亿新元）的千万富翁。这只猫因患有侏儒症和反颚症，天生摆着一副“臭脸”。它独特的外表，吸引了许多来自世界各地粉丝。Tardar Sauce不仅拍了许多广告，甚至还主演过自己的电影。

自从这只猫在网络上火了以后，便开始有专属的经纪人。各种媒体杂志争相报道，还邀请它参与电视节目，甚至还举办粉丝见面会。

Boo

Boo是一只身价高达800万美元（约1.1万新元）的博美犬。这只可爱的博美犬在2010年突然爆红，被许网友称为是“世界上最可爱的狗”。Boo建立了自己的品牌，出版过自己的写真集，并且在社交媒体上有数百万的关注者。

Boo有着小巧玲珑的身躯和可爱的外表，就连美国著名歌手Kesha也曾透过推特分享Boo的照片。不幸的是Boo在2019年1月18日，因心脏问题在睡梦中安详地离开人世。

Gigoo

这只鸡的品种和Gigoo一样是苏格兰矮胖鸡。（取自Unsplash）

Gigoo是通过继承财产而成为世界上最富有的鸡。它的主人Miles Blackwell（迈尔斯布莱克威尔）曾是英国超级富有的一位出版商。主人在去世的时候便为Gigoo准备了1500万美元（约2000万新元）的巨额财产。Gigoo每天都吃优质虫子和上等蔬菜。

看到这里有没有让你大开眼界？有些动物的资产居然比人类还更多！看来我们得比它们更努力地工作才行。