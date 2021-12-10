新航空服员“带团” 新加坡在地游新体验

随着越来越多国家开放边境给旅客，一些新加坡人开始VTL旅游，利用疫苗接种者旅游走廊的便利，到国外走走。

想念飞行的你，如果认为现在还不是时候出国旅游，或许可以考虑由新加坡航空公司空服人员“带团”的在地游活动。

公众到私人博物馆Straits Enclave参加土生华人文化团时，能穿上峇峇娘惹服拍照留念。（Pelago提供）

旅游平台Pelago最近推出两个体验团活动，主打由新航空服员担任导览员，带公众到本地两家私人博物馆，认识土生华人文化以及1970年代新加坡生活的点点滴滴。

zaobao.sg记者受邀参加取名“A Nyonya’s Journey”的体验团，参观位于如切路的私人博物馆Straits Enclave。当天担任导览员的陈美兰和Muhammad Zulhamezan都是新航空服员。据了解，两人都是基于兴趣“自告奋勇”，在无须工作的休息日担任体验团导览员。

拥有31年经验的新航空姐陈美兰，挑战自己担任导览员。（视频截图）

这个土生华人文化团，除了介绍峇峇娘惹的文化习俗，也让参与者试穿峇峇娘惹传统服，并以新航空服员制服的布料制作纪念品带回家。公众还能在享用娘惹糕点或娘惹餐时，体验新航空服员的款待。

从空中转移到陆地上的新航款待，有什么不同？马上点击收看视频吧！

体验式旅游活动

公众可以选择参加手工项目，用新航空服员制服的布料制作纪念品带回家。（视频截图）

Pelago是新航旗下的旅游平台，在新加坡、澳大利亚、韩国、法国等10个国家和地区提供体验式的旅游活动（travel experience）。

新加坡这两个主打新航空服员带团的活动，是Pelago与新航旗下的KrisLab、Tradewinds Tours & Travel以及新航空服员部门携手推出的项目。预知更多详情，可浏览峇峇娘惹文化团以及1970年代怀旧团的网页。