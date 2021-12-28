香港首办跨年倒数演唱会 邀你越洋齐迎2022年

你打算如何进行倒数，迎接2022了吗？今年不妨玩个不一样的，与三两个朋友聚会，通过直播参与香港精彩华丽的跨年演唱会，在灯火璀璨的维多利亚港，跟着爆红男团MIRROR等当红歌手high翻天！
香港旅游发展局今年恢复举办盛大的实体盛会，于著名地标维多利亚港两岸首办跨年倒数演唱会，上演一场新颖破格的跨年倒数活动。全程通过电视与互联网LIVE直播，与世界各地的观众一同迎接2022年的到来！
爆红男团MIRROR、得奖无数的人气歌手江海迦（AGA）、许廷铿、李幸倪（Gin Lee）、冯允谦和郑欣宜，以及勇夺英国《留声机》杂志“年度管弦乐团大奖”( 被誉为古典乐界奥斯卡奖）的香港管弦乐团，将同台表演，势必燃爆全场。
这场星光闪烁、气势磅礴的跨年盛会，也将在华文媒体集团旗下的社交媒体同步播放，于12月31日当天晚上10时分享。播放平台包括：联合早报面簿、生活娱乐面簿、新明日报面簿、优一周面簿。
香港早在入冬就开始酝酿浓浓的佳节气氛，从11月26日到明年1月2日 ，维多利亚港两岸的摩天大厦和大街小巷，纷纷披上亮眼灯饰。传统圣诞小镇首次在城中最新又瞩目的西九文化区登场，闪闪生辉的巨型圣诞树挂满装饰和花环，加上圣诞小屋，以及耀眼灯饰和五光十色的装置，营造温馨浪漫的节日气氛，带来满满暖意和祝福！
跨年盛会 亮点处处
* 香港爆红男团MIRROR 现场飙歌
MIRROR 这个12人男团，可说是香港当今最红火的明星，近日还冲出香港，红到日本和韩国。他们的爆红掀起香港20年来前所未有的追星狂热。
MIRROR是香港第一个大型男子唱跳组合，成团三年，今年开始光芒四射。在2021年度叱吒乐坛流行榜颁奖典礼的票选项目“我最喜爱的男歌手”中，MIRROR成员占据了最后五强的四个席位。
香港媒体人称，MIRROR对梦想有热情、真性情不做作、在泪汗交集中努力成长的经历，被誉为“是个令香港青少年产生共鸣的励志故事“。
*M+博物馆外墙屏幕 映照香港故事
在12月31日傍晚，全球观众首先将看到维港对岸西九文化区、新开幕的世界级视觉文化博物馆M+ 高达 65.8 米的 LED 幕墙，化身为一幅巨型屏幕，放映一段谱写香港故事的影片。该影片由香港数码艺术家团队精心创作，犹如他们写给香港的家书，将这座城市的著名地标、各具特色的大城小区、独特的旅游体验，以及精彩多姿的艺术文化等，一一展现眼前。
*巨型倒数时钟 迎接2022
与此同时，享誉全球的香港管弦乐团奏起振奋激昂的乐章，为 2021 年画上完美句号，期许更好的2022年。
香港跨年倒数演唱会
时间：2021年12月31日 晚上10:00至2022年1月1日午夜12:30
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【本文由香港旅游发展局呈献】