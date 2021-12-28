香港首办跨年倒数演唱会 邀你越洋齐迎2022年

你打算如何进行倒数，迎接2022了吗？今年不妨玩个不一样的，与三两个朋友聚会，通过直播参与香港精彩华丽的跨年演唱会，在灯火璀璨的维多利亚港，跟着爆红男团MIRROR等当红歌手high翻天！

M+幕墙将于除夕放映一段突显香港著名地标及独特旅游体验的精彩影片。（图/香港旅游局）

香港旅游发展局今年恢复举办盛大的实体盛会，于著名地标维多利亚港两岸首办跨年倒数演唱会，上演一场新颖破格的跨年倒数活动。全程通过电视与互联网LIVE直播，与世界各地的观众一同迎接2022年的到来！

爆红男团MIRROR、得奖无数的人气歌手江海迦（AGA）、许廷铿、李幸倪（Gin Lee）、冯允谦和郑欣宜，以及勇夺英国《留声机》杂志“年度管弦乐团大奖”( 被誉为古典乐界奥斯卡奖）的香港管弦乐团，将同台表演，势必燃爆全场。

《香港跨年演唱会》汇集香港人气鼎盛的新一代歌手，除了MIRROR，还有2021年分别勇夺”十大中文金曲女歌手“金银铜奖的（左起）李幸倪、郑欣宜、AGA江海迦。（图/香港旅游局）

这场星光闪烁、气势磅礴的跨年盛会，也将在华文媒体集团旗下的社交媒体同步播放，于12月31日当天晚上10时分享。播放平台包括：联合早报面簿、生活娱乐面簿、新明日报面簿、优一周面簿。

香港早在入冬就开始酝酿浓浓的佳节气氛，从11月26日到明年1月2日 ，维多利亚港两岸的摩天大厦和大街小巷，纷纷披上亮眼灯饰。传统圣诞小镇首次在城中最新又瞩目的西九文化区登场，闪闪生辉的巨型圣诞树挂满装饰和花环，加上圣诞小屋，以及耀眼灯饰和五光十色的装置，营造温馨浪漫的节日气氛，带来满满暖意和祝福！

跨年盛会 亮点处处

* 香港爆红男团MIRROR 现场飙歌

MIRROR 是香港第一偶像天团，再度掀起香港久违的追星热潮。（图/香港旅游局）

MIRROR 这个12人男团，可说是香港当今最红火的明星，近日还冲出香港，红到日本和韩国。他们的爆红掀起香港20年来前所未有的追星狂热。

MIRROR是香港第一个大型男子唱跳组合，成团三年，今年开始光芒四射。在2021年度叱吒乐坛流行榜颁奖典礼的票选项目“我最喜爱的男歌手”中，MIRROR成员占据了最后五强的四个席位。

香港媒体人称，MIRROR对梦想有热情、真性情不做作、在泪汗交集中努力成长的经历，被誉为“是个令香港青少年产生共鸣的励志故事“。

*M+博物馆外墙屏幕 映照香港故事

座落在维多利亚港海旁的M+，是香港最新的艺术文化据点。它的巨型外墙将化身倒数时钟，与全场观众一同跨年。（摄影/Kevin Mak图/Herzog & de Meuron 提供）

在12月31日傍晚，全球观众首先将看到维港对岸西九文化区、新开幕的世界级视觉文化博物馆M+ 高达 65.8 米的 LED 幕墙，化身为一幅巨型屏幕，放映一段谱写香港故事的影片。该影片由香港数码艺术家团队精心创作，犹如他们写给香港的家书，将这座城市的著名地标、各具特色的大城小区、独特的旅游体验，以及精彩多姿的艺术文化等，一一展现眼前。

*巨型倒数时钟 迎接2022

荣获《留声机》杂志 2019 年“年度管弦乐团大奖”的香港管弦乐团将于西九文化区的户外跨年倒数演唱会献上动人演奏。（摄影/嘉霖/港乐）

与此同时，享誉全球的香港管弦乐团奏起振奋激昂的乐章，为 2021 年画上完美句号，期许更好的2022年。

香港跨年倒数演唱会

时间：2021年12月31日 晚上10:00至2022年1月1日午夜12:30

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【本文由香港旅游发展局呈献】