运势排名：第12位

年份：1950、1962、1974、1986、1998、2010

开运颜色：绿色、粉红色、蓝色

开运贴士：多出席喜庆活动提升自身的运气，也可以考虑在新年期间去拜太岁和布施。

整体运势

今年是肖虎朋友的“本命年”，为您的值太岁年，一般上想法较为悲观，很多事情都会往坏处想，往往会在情绪不稳定的情况下，做出不当决定，进而影响2022年的运程。此外，加上有众多凶星出现，毫无吉星扶助，全年的运势都会比较反复不定，因此今年凡事都不要自作聪明，必须步步为营，否则便很可能一败涂地，尤其要特别注意事业与健康方面的问题。

事业运： 半颗星

肖虎的朋友今年在事业上宜守不宜攻，凡事都不能靠运气、依赖别人，必须自力更生，亲力亲为。今年缺乏贵人照应，再加上受太岁的影响，往往会因为情绪管理上出现问题，而做出错误的判断。奉劝肖虎的朋友今年遇到需做决策的事情时，都须三思而后行，否则会因为发“小姐/少爷”脾气，而把原属于自己的良好机会白白拱手于他人。

东方： 红色物品化解是非

东南方：水养富贵竹稳定情绪

财运： 1颗星

今年的财运浮沉反复，再加上受犯太岁影响，财运难免会比较动荡不安，容易出现收支不平衡的状况，因此必须要量入为出。肖虎的朋友今年在钱财方面的策略是宜守不宜攻，不贪、不赌、不受骗，才可化险为夷。

东北方： 红色物品或泥种植物稳定正财

西方：流水饰物化解破财

爱情运： 半颗星

今年的爱情运比较逊色，心情容易孤独不开朗，感情发展有如逆水行舟，易退难进。其实今年一切的感情烦恼，都只是自己的错觉和偏见而已，只要心平气和地去待人接物，多与伴侣沟通，不要钻牛角尖，要好好维系一段感情就不是一件困难的事情。

北方： 水种植物催旺桃花

东南方：水养富贵竹稳定情绪

健康运： 1颗星

今年的健康状况并不理想，容易感到疲倦、精神不振，特别要注意肠胃、腹部及消化系统方面的病变，必须要节制饮食和注意饮食卫生。今年也特别容易有血光之灾，尤其要注意家居安全的问题。此外，要多加关注父母或长辈的健康状况，一旦发现有什么毛病，就必须立刻带他们就医。

西南方和中宫： 金属物品化解病星， 避免去医院探病和参与白事！

北方、东北方、西南方和中宫： 避免动土

农历一月份和七月份：洗牙、捐血或验血

资料提供：何宜娟师傅@玄机轩