运势排名：第6位

年份：1951、1963、1975、1987、1999

开运颜色：红色、紫色、白色

开运贴士：今年不妨增加保险金额或购买奢侈品以应破财。对于桃花特别旺盛的您，不妨考虑配戴眼镜防范烂桃花。

整体运势

肖兔的朋友在去年度过了奔波劳碌且充满挑战的一年后，今年所有的阴霾将一扫而空，因为今年命宫中有贵人星出现，运程会有渐渐好转的迹象。

事业运： 4 颗星

今年的你精力充沛、信心十足，因此事业发展运势可说是如日方中，可另创高峰，更上一层楼。今年的你容易得男性贵人扶助，令事业得心应手、扶摇直上。今年的成功要诀就是必须专心全意，看清全局才谋定后动，以免一子错而满盘皆落索。

东南方： 水养富贵竹稳定情绪

东方：红色物品化解是非

财运： 2 颗星

今年虽然会有不少贵人暗中扶助，财运相当不错，不过，在财运亨通的同时也必须要保持清醒的头脑，注意财政上的管理，否则刚得到的金钱很快便会不知不觉地用去。今年也不宜沉迷于投机性买卖及赌博，因为今年正财会比偏财来得容易，建议多把时间放在工作上。

东北方： 红色物品或泥种植物稳定正财

西方： 流水饰物化解破财

东南方：绿色文昌塔集中意念

爱情运： 2 颗星

今年命宫中有“咸池”这颗代表无结果的桃花星出现，表示爱情易来易散，尤其是单身的朋友，今年感情状况会显得比较复杂。今年人缘运相当不错，因此社交频繁，感情生活特别多姿多彩，不过却必须要小心陷入桃色问题而产生纠纷；言行必须检点，以免招惹是非。

北方： 土制物品削减桃花 ， 削减桃花也会间接影响人缘

， 东方： 红色物品化解是非

东南方：水养富贵竹稳定情绪

健康运： 6颗星

友今年的健康尚算不错，但还是要注意一些小毛病，记得不要太疲劳，也要注意饮食卫生，以免因疲劳或误食不干净的食物而引致肝炎。亦需防酒色伤身，切勿沉迷酒色，否则难以自拔。

北方、东北方、西南方和中宫：避免动土

资料提供：何宜娟师傅@玄机轩