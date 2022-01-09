运势排名：第10位

年份：1952、1964、1976、1988、2000

开运颜色：米色、金色、白色

开运贴士：正所谓“一善消百灾”，今年最好做一点善事，例如捐血、捐钱或做义工等，有助于消灾。

整体运势

肖龙的朋友今年命宫中有诸多凶星埋伏，而又无吉星化解，因此运势欠佳，必须要提高警惕以应付突如其来的困厄，以免因措手不及而一败涂地。

事业运： 1 颗星

今年你的工作进展均诸多阻滞，若不专心一致、全力以赴，便很难打破停滞不前的闷局。今年记得凡事都亲力亲为，一切业务的决策都经过小心考虑、安排之后才进行，必定能把问题发生的机率减得最低。

北方： 金属物品和水种植物催旺人缘

东方： 红色物品化解是非

东南方：水养富贵竹稳定情绪

财运： 2颗半星

今年的财运上落起伏较大，在进财的过程中，要应付是非和争执，因此正财方面会比较辛苦。今年切勿赌博或进行任何投资或投机计划，以免损失惨重。今年在处理财政方面，是要多考虑如何节流，而不是如何开源；只要稳打稳扎、量入为出，必定可以避开经济难关。

东北方： 红色物品或泥种植物稳定正财

西方： 流水饰物化解破财

东南方：绿色文昌塔集中意念

爱情运： 2颗星

今年命宫中没有桃花星，再加上有许多凶星入侵感情宫，因此感情进展并不稳定。单身者不宜寄太大的希望，因为希望越大，就失望越大；已有另一半者则要避免钻牛角尖、对另一半诸多挑剔，让对方感到难堪，以至感情出现裂痕。奉劝肖龙的朋友今年必须要给予大家适当的空间，彼此要互相尊重，同时给予对方一定的信任，才能维系彼此间的感情。

东南方： 水养富贵竹稳定情绪

东方：红色物品化解是非

健康运： 3颗半星

今年做什么事情都提不起劲，除了要小心病魔缠身、精神不振之外，也必须小心血光之灾，尤其要提防车船之险。此外，也要多加注意家中小孩的健康安全以及老人的身体状况，恐怕亲戚中会有白事或入院等问题，千万不要忽视小病，否则可能会有白事孝服。

西南方和中宫： 金属物品化解病星 ， 避免去医院探病和参与白事！

， 北方、东北方、西南方和中宫：避免动土

资料提供：何宜娟师傅@玄机轩