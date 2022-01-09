运势排名：第8位
年份：1953、1965、1977、1989、2001
开运颜色：米色、青色、紫色
开运贴士：不妨在农历四月或十月洗牙、捐血，以应血光之灾。
整体运势
今年运气稍微下滑，因为今年为肖蛇朋友的刑太岁和害太岁年，再加上命宫中有众多凶星混杂，因此流年运程比较反复。
事业运：2颗半星
今年的人缘特别好，容易得到女性贵人的帮助，不过，由于今年为肖蛇朋友的刑太岁年，是非口舌特别多，深受人事纷争困扰，所以必须以和为贵，设法改善人际关系，否则容易惹上意想不到的麻烦，导致事业发展节外生枝，以致最后功败垂成。今年若能广结良朋，化敌为友，对事业发展将大有帮助。
- 东南方：水养富贵竹稳定情绪
- 东方：红色物品化解是非
财运：3颗星
今年的财运会比往年来得逊色；正财收入稳定，不用担心，但横财绝对不宜强求。今年容易有财来财去的问题，可能会有许多意外支出或财物遗失等状况。今年除了要设法减省开支、堵塞经济漏洞之外，也要戒除贪念，以免因贪而受骗破财；必须及早未雨绸缪，以免临时手足无措。
- 东南方：绿色文昌塔集中意念
- 西方：流水饰物化解破财
感情运：1颗星
今年的爱情运平稳中带有一点危机，尤其是已婚的肖蛇朋友，必须尽量减少出外应酬，以免造成夫妻间产生猜疑和摩擦。单身者的感情生活可说是多姿多彩，容易遇到心仪的对象，不过出现的爱情都是属于雾水情缘，即使付出时间或精神去经营这段恋情，也会徒劳无功。
- 北方：水种植物催旺桃花
- 东南方：水养富贵竹稳定情绪
- 东方：红色物品化解是非
健康运：4颗星
今年要特别注意日常饮食，同时也要提防突如其来的意外，尤其是要慎防从高处坠下受伤，千万不可疏忽大意，必须小心注意家居安全。
- 西南方和中宫：金属物品化解病星
- 北方、东北方、西南方和中宫：避免动土
- 农历四月份和十月份：洗牙、捐血或验血
资料提供：何宜娟师傅@玄机轩