运势排名：第8位

年份：1953、1965、1977、1989、2001

开运颜色：米色、青色、紫色

开运贴士：不妨在农历四月或十月洗牙、捐血，以应血光之灾。

整体运势

今年运气稍微下滑，因为今年为肖蛇朋友的刑太岁和害太岁年，再加上命宫中有众多凶星混杂，因此流年运程比较反复。

事业运： 2颗半星

今年的人缘特别好，容易得到女性贵人的帮助，不过，由于今年为肖蛇朋友的刑太岁年，是非口舌特别多，深受人事纷争困扰，所以必须以和为贵，设法改善人际关系，否则容易惹上意想不到的麻烦，导致事业发展节外生枝，以致最后功败垂成。今年若能广结良朋，化敌为友，对事业发展将大有帮助。

东南方： 水养富贵竹稳定情绪

东方：红色物品化解是非

财运： 3颗星

今年的财运会比往年来得逊色；正财收入稳定，不用担心，但横财绝对不宜强求。今年容易有财来财去的问题，可能会有许多意外支出或财物遗失等状况。今年除了要设法减省开支、堵塞经济漏洞之外，也要戒除贪念，以免因贪而受骗破财；必须及早未雨绸缪，以免临时手足无措。

东南方： 绿色文昌塔集中意念

西方：流水饰物化解破财

感情运： 1颗星

今年的爱情运平稳中带有一点危机，尤其是已婚的肖蛇朋友，必须尽量减少出外应酬，以免造成夫妻间产生猜疑和摩擦。单身者的感情生活可说是多姿多彩，容易遇到心仪的对象，不过出现的爱情都是属于雾水情缘，即使付出时间或精神去经营这段恋情，也会徒劳无功。

北方： 水种植物催旺桃花

东南方： 水养富贵竹稳定情绪

东方：红色物品化解是非

健康运： 4颗星

今年要特别注意日常饮食，同时也要提防突如其来的意外，尤其是要慎防从高处坠下受伤，千万不可疏忽大意，必须小心注意家居安全。

西南方和中宫： 金属物品化解病星

北方、东北方、西南方和中宫： 避免动土

农历四月份和十月份：洗牙、捐血或验血

资料提供：何宜娟师傅@玄机轩