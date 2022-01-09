运势排名：第1位
年份：1954、1966、1978、1990、2002
开运颜色：红色、米色、黄色
开运贴士：不妨扩大自己的社交圈，尽量尝试挑战一些新的领域；多参加激励课程让自己充满正能量和保持愉快心情。
整体运势
今年的流年运程可说是相当不错，特别是事业运和财运颇佳。今年为你的太岁三合，人缘佳，所以肖马的您特别容易得到贵人扶助，必须要好好把握机会。
事业运：5颗半星
今年容易有长辈和贵人扶助，加上命宫中有不少吉星坐镇，是大展鸿图的良好时机。今年不论在权力和地位方面都有提升的机会，从商者可以名气大增，而打工者则有晋升机会；只要加倍努力，事业在今年必能更上一层楼。
- 东方：红色物品化解是非
财运：5颗星
今年的财运相当不错，不论是正财横财都会有不错的收获，可以考虑进行一些小投资。不过，同时也要特别注意理财，必须避免因为花费过多而入不敷出。今年切勿贪胜不知输，一些高风险的股票方面投资，尽量可免则免。
- 东北方：红色物品或泥种植物稳定正财
- 西北方：流水饰物催旺偏财
爱情运：5颗星
今年是肖马朋友的“三合年”，所以社交方面相当活跃，人缘甚佳，必须要趁机打好人际关系。虽然今年特别容易在工作上结交到异性朋友，但男女感情方面却是空白一片，特别是已婚的您更是要注意夫妻间的感情生活，特别容易发生争执。如有任何感情烦恼，不妨找好友倾诉，千万不要压抑于心而钻牛角尖。
- 北方：水种植物催旺桃花
- 东南方：水养富贵竹稳定情绪
- 南方：泥种红色植物催旺喜事
健康运：4颗半星
今年的健康状况尚算可以，虽然会有难以避免的小毛病，不过只要注意过劳的问题以及注意饮食均衡，维持充分的休息，身体大致上都是健康的。在生活起居上，必须要多加留神，尤其要小心防火，千万不可疏忽大意，尽可能避免意外发生。
- 北方、东北方、西南方和中宫：避免动土
- 避免去医院探病和参与白事！
资料提供：何宜娟师傅@玄机轩