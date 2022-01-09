运势排名：第1位

年份：1954、1966、1978、1990、2002

开运颜色：红色、米色、黄色

开运贴士：不妨扩大自己的社交圈，尽量尝试挑战一些新的领域；多参加激励课程让自己充满正能量和保持愉快心情。

整体运势

今年的流年运程可说是相当不错，特别是事业运和财运颇佳。今年为你的太岁三合，人缘佳，所以肖马的您特别容易得到贵人扶助，必须要好好把握机会。

事业运： 5颗半星

今年容易有长辈和贵人扶助，加上命宫中有不少吉星坐镇，是大展鸿图的良好时机。今年不论在权力和地位方面都有提升的机会，从商者可以名气大增，而打工者则有晋升机会；只要加倍努力，事业在今年必能更上一层楼。

东方：红色物品化解是非

财运： 5颗星

今年的财运相当不错，不论是正财横财都会有不错的收获，可以考虑进行一些小投资。不过，同时也要特别注意理财，必须避免因为花费过多而入不敷出。今年切勿贪胜不知输，一些高风险的股票方面投资，尽量可免则免。

东北方： 红色物品或泥种植物稳定正财

西北方：流水饰物催旺偏财

爱情运： 5颗星

今年是肖马朋友的“三合年”，所以社交方面相当活跃，人缘甚佳，必须要趁机打好人际关系。虽然今年特别容易在工作上结交到异性朋友，但男女感情方面却是空白一片，特别是已婚的您更是要注意夫妻间的感情生活，特别容易发生争执。如有任何感情烦恼，不妨找好友倾诉，千万不要压抑于心而钻牛角尖。

北方： 水种植物催旺桃花

东南方： 水养富贵竹稳定情绪

南方：泥种红色植物催旺喜事

健康运： 4颗半星

今年的健康状况尚算可以，虽然会有难以避免的小毛病，不过只要注意过劳的问题以及注意饮食均衡，维持充分的休息，身体大致上都是健康的。在生活起居上，必须要多加留神，尤其要小心防火，千万不可疏忽大意，尽可能避免意外发生。

北方、东北方、西南方和中宫： 避免动土

避免去医院探病和参与白事！

资料提供：何宜娟师傅@玄机轩