运势排名：第3位

年份：1955、1967、1979、1991、2003

开运颜色：米色、橙色、红色

开运贴士：今年不妨多出席喜庆场合，有助于提升个人运气。减少携带大量现金在身上，有多余钱财不妨拿来投资不动产或蓝筹股，或增加人寿保险金额以应破财。

整体运势

踏入了虎年，肖羊朋友的流年运程虽然并非大吉大利，但与去年相比，却已畅旺得多。今年为肖羊朋友的“月德贵人年”，表示命宫中有贵人星出现，同时又是“天喜桃花年”，所以运程会有渐渐好转的迹象。

事业运： 5颗星

今年人缘相当好，对个人发展有很大帮助。打工一族的肖羊朋友，今年事业发展非常令人满意，工作上机会颇多，必须好好把握，千万不可犹豫失机。从商或自雇的肖羊朋友，今年可以考虑扩展业务或推行新的方案，可收事半功倍之效。

东方：红色物品化解是非

财运： 5颗星

今年的财运不俗，尤其是今年有不少贵人帮助，可以做多元化的投资。今年正财的收入非常稳定，还有额外收入的可能性。只要积极进取，今年还可以名利双收。不过今年会有小破财，必须要小心保管财物以防盗贼，也要密切注意节省储蓄，否则钱财便有如流水般散泄无遗。

东北方： 红色物品或泥种植物稳定正财

西北方： 流水饰物催旺偏财

西方：流水饰物化解破财

爱情运： 5颗半星

今年是肖羊朋友的天喜桃花年，会有重重喜事。今年的桃花相当多，感情生活会特别多姿多彩，单身的肖羊朋友今年不愁寂寞。正在蜜运中的肖羊朋友，今年虽然与伴侣的感情突飞猛进，可以谈婚论嫁，但有慎防小人作梗或第三者的出现，必须要小心处理。

南方： 泥种红色植物催旺喜事

东方：红色物品化解是非

健康运： 2颗半星

今年的身体健康欠佳，体力容易透支，抵抗力特别差，容易有小毛病干扰，必须多加休息保养，尽量避免工作过劳，以免积劳成疾而一发不可收拾。今年要密切注意肺和喉咙的保养，稍有不舒服就必须及早接受检查，切勿疏忽大意，否则便会后患无穷。此外，肖羊的女性要特别小心妇科病、皮肤和泌尿系统等毛病。

西南和中宫： 金属物品化解病星

北方、东北方、西南方和中宫：避免动土

资料提供：何宜娟师傅@玄机轩