想了解其他生肖运势？请到这里查看。

运势排名：第9位

年份：1956、1968、1980、1992、2004

开运颜色：蓝色、紫色、米色

开运贴士：出国旅游或公干必须购买旅游保险; 新年期间不妨购买一些奢侈品或加大保险金额，以应破财。

整体运势

肖猴的朋友今年为冲太岁年，容易有感情、事业和居所变化，但变化本身并无好坏之分，要配合个人的大运和流年命格才可判断。虽然今年命宫中有众多凶星汇集，幸好还有化煞星的照耀，可使任何灾祸消灭，亦可算是平安是福。

事业运： 3颗半星

今年的事业容易起变化，可能是换工或转换工作岗位，也可能是公司搬迁等变化；有心将自己工作或事业往外拓展的肖猴朋友，要好好把握机会。今年会比较忙碌，同时也劳心劳力；虽然会有地位提升的迹象，但是由于今年冲犯太岁，工作上还是会遇到诸多障碍。

东方： 红色物品化解是非

北方： 金属物品和水种植物催旺人缘

西北方：马的画像或 塑像催旺驿马

财运： 半颗星

今年是肖猴朋友的冲太岁年，因此金钱方面容易有财来财去的现象。今年还会有大破财的危机，会因为过度挥霍而失去预算，要尽量避免以信用卡签账，同时也要小心管理钱财，切忌进行高风险投资。如果有多余的钱，必须把它储蓄起来以备不时之需。今年除了要小心保管财物、锁好门窗之外，也必定要不受利诱、不贪心，才是提防坠入破财陷阱的办法。

东北方： 红色物品或泥种植物稳定正财

西北方： 流水饰物催旺偏财

西方：流水饰物化解破财

爱情运： 1颗半星

今年的感情变化非常大，有可能是结婚、生小孩或是分手。单身者今年的桃花运较弱，不容易遇上适合的对象，必须要保持冷静，千万不要刻意强求。已有另一半者今年会与伴侣聚少离多，容易因口角而分开，必须懂得自我开解，切勿钻牛角尖，同时也必须慎防小人从中破坏。

北方： 水种植物催旺桃花

东南方： 水养富贵竹稳定情绪

东方：红色物品化解是非

健康运： 2颗星

肖猴朋友今年由于冲犯太岁，再加上又是您的驿马年，出外机会特别多，因此在旅途中要好好照顾身体，必须要谨慎饮食，注意出入安全。此外，今年的健康运也比较不稳定，容易有头、心、眼方面的疾病，有病宜及早治理，切勿拖延。

北方、东北方、西南方和中宫： 避免动土

农历一月份和七月份：洗牙、捐血或验血

资料提供：何宜娟师傅@玄机轩