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运势排名：幸运第2位

年份：1957、1969、1981、1993、2005

开运颜色：米色、黄色、绿色

开运贴士：新年期间不妨做一次详细的身体检查。此外，也宜扩大社交圈子，同时在遇到人时，必须先打招呼，笑脸迎人，有助于增强您的贵人运。

整体运势

肖鸡的朋友去年和太岁相合，今年又与太岁暗合，所以运势还是相当畅顺。加上今年命宫中有吉星守护，所以运势将大幅度飙升，不论是事业、财运、爱情或健康等都会有不错的表现。

事业运： 6颗星

今年是肖鸡朋友一展抱负、大展拳脚的一年。今年的人缘特别好，容易得到贵人扶持，所以事业运大好，商机处处。但切勿因而被胜利冲昏了头，因为命宫中还是有小人是非星作梗，所以为人处事还是要低调，必须在成功之余保持谦虚低调，以免招人妒嫉而四面树敌，否则功名便会来去容易，难以持久。

东方：红色物品化解是非

财运： 4颗半星

今年整体财运不俗，不论是正财或横财均有收获，尤其是正财方面，今年受薪的肖鸡朋友收入稳定，而且还有其他额外的固定收入，只要积极进取，必定能够名利双收。从商的者今年会有不少贵人帮助，可以尝试多元化的投资。不过今年无论是投资或是理财，都必须亲力亲为，否则会因为被人蒙蔽而利益大损。

东北方： 红色物品或泥种植物稳定正财

西北方： 流水饰物催旺偏财

东南方：绿色文昌塔集中意念

爱情运： 4颗半 星

今年的人缘相当不错，不过却容易出现易退难进的情况。今年的爱情运是属于平稳中带有一点危机，必须要十分小心维系，尽量互谅互让，否则很可能情海翻波，劳燕分飞。

东南方： 水养富贵竹稳定情绪

东方：红色物品化解是非

健康运 5颗半星

今年的健康状况比往年来得好，不但身心康泰，而且容光焕发。不过记得不要轻视疾病，勿因好运工作接踵而来，而忘记了照顾身体的健康。此外，也要慎防一些突发意外的发生。

西南方和中宫： 金属物品化解病星

避免去医院探病和参与白事！

资料提供：何宜娟师傅@玄机轩