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运势排名：第7位

年份：1958、1970、1982、1994、2006

开运颜色：红色、米色、白色

开运贴士：今年要特别注意个人修养，所谓“小不忍则乱大谋”，要能忍则忍，这样才能在逆境中安然度过。

整体运势

今年虽然为肖狗朋友的太岁三合年，代表人缘相当不错，不过运气却不如往年般通顺。今年的流年运程波动甚大，再加上今年命宫中有众多凶星汇集，只有一颗小吉星守护，所以遇到困难时，只能靠自己个人力量去解决，因此必须提高警惕来应付突变，以免临时手足无措而溃不成军。

事业运 2颗星

今年有多颗是非星在命宫中出现，所以特别容易犯小人，闲言是非甚多，背后暗箭更是难防，所以在处理工作上的问题时，必须要紧守岗位，千万不要口舌招尤。此外，今年也要谨慎保存自己的工作及经济成果，慎防被人巧取豪夺，导致徒劳无功。今年不妨考虑重拾书包，进修课程，好好充实自己。

北方： 金属物品和水种植物催旺人缘

东方：红色物品化解是非

财运： 3颗半星

今年财运似是而非，不论是正财或偏财都欠顺，必须量入为出。打工一族今年由于事业诸多阻滞，因此正财表现不甚理想；自雇或从商者今年则属于辛苦得财年，必须要付出双倍的努力，才能够得到相等的回报。此外，今年也不宜赌博及投资，以免焦头烂额。

东北方： 红色物品或泥种植物稳定正财

西北方： 流水饰物催旺偏财

西方：流水饰物化解破财

爱情运： 3颗星

今年因为与太岁相合，所以人缘特别好，容易认识到许多新朋友和心仪的对象，不过必须要采取以静制动的策略。蜜运中的肖狗朋友今年心情容易孤独不开朗，感情较为不稳定，伴侣之间容易争吵，必须懂得自我开解，切勿钻入牛角尖，避免因为一时的冲动，而做出不适当的变动。

东南方： 水养富贵竹稳定情绪

东方：红色物品化解是非

健康运： 3颗星

今年命宫中有极严重的灾伤星，必须要特别防范。今年身体健康欠佳，抵抗力特别弱，会有旧病复发的情况出现。除了要注意饮食，也必须要密切注意交通安全，容易有血光之灾。不妨去捐血化灾，不但可以帮助别人，也可以趁机化解血光之灾。

西南方和中宫： 金属物品化解病星

避免去医院探病和参与白事！

资料提供：何宜娟师傅@玄机轩