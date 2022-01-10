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运势排名：幸运第4位

年份：1959、1971、1983、1995、2007

开运颜色：紫色、白色、绿色

开运贴士：不妨在初一、十五时吃斋或布施。此外，不宜探病问丧，否则会削弱自己的运势。

整体运势

今年为肖猪朋友的太岁六合年，合则人缘好，特别是对从事经常与陌生人接触的行业的肖猪朋友最为有利，再加上今年的命宫中得到多颗吉星照耀，运势将大幅度飙升。今年是肖猪朋友的太岁相破年，带有轻微犯太岁的意思，虽然偶有困阻，但也可以轻易化解，继续向成功之路迈进。

事业运： 3颗星

事业方面，今年可获得贵人指引提携，机会接踵而来，会拥有骄人的发展，进而得以锦上添花。此外，今年肖猪的您将会成为焦点人物，所以必须勇于承担责任，展现潜力，以免令周围的人失望。不过，在公事上必须谨口慎言，以防泄漏商业秘密而自招败辱。虽然偶有小人是非，只要记得切勿多言，沉默是金，必定都能逢凶化吉。

东方： 红色物品化解是非

北方：金属物品和水种植物催旺人缘

财运： 5颗半星

今年的财运相当畅旺，不论是打工一族或者是从商的您都会收入稳定，而且还会有不少额外之财，所以今年是积聚财富的旺财年。横财方面也不差，不时会有意外之财，但必须紧记钱财千万不可露眼，以免有盗劫之灾。

东北方： 红色物品或泥种植物稳定正财

西北方：流水饰物催旺偏财

爱情运： 3颗半星

肖猪的朋友今年人缘甚佳，社交活跃，异性缘特别好，尤其是肖猪的女性，今年更是容易成为焦点人物。爱情方面特别多姿多彩，容易遇到心仪的对象，可以放胆去追，成功率相当高。不过今年肖猪的朋友轻微犯太岁，可能会出现小人作梗或第三者，已有另一半者必须要自持，不宜心存异向。

南方： 泥种红色植物催旺喜事

北方： 土制物品削减桃花 ， *削减桃花也会间接影响人缘*

， 东方：红色物品化解是非

健康运： 5颗星

今年的健康运属于中上健康方面一般，会有精神紧张的倾向，时常感觉身心疲劳，必须设法减压，否则后果会十分严重。今年除了要小心照顾自己的健康之外，同时也必须多加注意家中长辈的健康，恐有孝服。尽量避免出席葬礼或到医院探病，以免减弱自己的运势。

西南和中宫： 金属物品化解病星

北方、东北方、西南方和中宫避免动土

资料提供：何宜娟师傅@玄机轩