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运势排名：第11位

年份：1960、1972、1984、1996、2008

开运颜色：黄色、紫色、红色

开运贴士：不论是出门公干或旅游，都不妨买旅游保险或去拜拜。今年的座右铭是“一分耕耘，一分收获”，必须冷静地在逆境中求变，以不变应万变。

整体运势

肖鼠的朋友今年命宫中有诸多凶星混杂，而又无吉星化解，因此不论在事业、财运、感情和健康方面，都必须要讲求个人实力，没有侥幸可言。若要从逆境中闯出一条生路，除了要加倍努力之外，还要懂得变通，必须要努力主动地去发掘机会，积极地去拓展工作网络，否则今年便难望有成。

事业运： 1颗半星

今年在事业方面的波动甚大，也比较容易在工作上出差错，必须要谨慎小心处理业务。此外，今年也要好好处理人际关系，切勿触犯上司或与同事针锋相对，否则一切努力均是徒然。今年凡事都要公正公义、奉公守法，绝对不能徇私，否则便会有牢狱之灾。今年绝无幸运、侥幸可言，必须要靠实力才能让问题迎刃而解。不妨考虑进修增值，为往后几年打好基础。

北方： 金属物品和水种植物催旺人缘

东方：红色物品化解是非

财运： 1颗半星

财运方面，今年颇为反复，时好时坏，因此切勿赌博或参与投机性的买卖，以免血本无归。今年容易遇上盗贼光顾或犯上小官非，因此要小心保管财物，锁好门窗，以免破财的情况出现。用钱方面必须要自律，避免过度使用信用卡而导致严重超支。

西方： 流水饰物化解破财

东南方：绿色文昌塔集中意念

爱情运： 3颗半星

今年因为没有什么桃花出现，所以感情方面一般，并没有什么突破。单身的朋友今年不宜抱太大的憧憬，不妨多把时间花在工作和进修上，对公对私均大有益处。蜜运中的肖鼠朋友必须多抽出时间陪伴另一半，以减少彼此间的猜疑和摩擦。已婚者要特别注意另一半的健康情况，即使是小病也不能掉以轻心，必须要立刻就医，最好能防范于未然。

北方： 水种植物催旺桃花

东南方： 水养富贵竹稳定情绪

南方：泥种红色植物催旺喜事

健康运： 1颗半星

今年健康比较不稳定，容易患病，肠胃方面更是特别虚弱，必须注意饮食方面的问题。今年比较容易有血光之灾，必须要密切注意自身的安全，尤其要提防车船之险，严重的话甚至可能会导致破相。此外，今年家里可能有白事孝服，因此要格外留心家中老人的起居饮食和健康，尽量不要探病问丧。

西南方和中宫： 金属物品化解病星

北方、东北方、西南方和中宫： 避免动土

农历五月份和十一月份：洗牙、捐血或验血

资料提供：何宜娟师傅@玄机轩