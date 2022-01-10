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运势排名：幸运第5位

年份：1949、1961、1973、1985、1997、2009

开运颜色：红色、金色、白色

开运贴士：饮食清淡、作息稳定，同时多做瑜伽或有氧运动有助于提升个人气场。此外，今年不适宜探病问丧，否则惟恐助长“病符”星的威力。

整体运势

今年肖牛朋友特别有蠢蠢欲动寻求改变、创新的冲动。由于肖牛的朋友去年冲犯太岁，所以今年上半年运气还是不太稳定。不过由于今年为肖牛朋友的红鸾桃花年，为正桃花、好桃花，代表交际人缘好，有望一洗去年犯太岁停滞不动的衰气，运程会有渐渐好转的迹象。

事业运： 4颗半星

在事业方面，今年虽然会特别劳碌奔波，工作压力沉重，不过却有地位提升的吉星出现，所以今年的事业运也相当不错。肖牛朋友今年的心头比较高，很想开创新的领域。机会是有的，但是过程并不顺利，因此今年宜以稳健为要，不宜冒险行事。在人缘交际方面，今年还是要小心是非和权力被夺，必须提高警惕，慎防身边怀有不轨野心的人，以免被其吞噬而落得一无所有。

北方： 金属物品和水种植物催旺人缘

东方： 红色物品化解是非

东南方：水养富贵竹稳定情

财运 4颗星

今年由于有红鸾星出现，特别容易得到贵人扶助，因此肖牛朋友今年赚钱的机会相当多，财运方面的收获相当不错，只要好好把握机会，应用得当，小心处理钱财，不随便乱花钱，今年必定会是一个丰收年。

东北方： 红色物品或泥种植物稳定正财

西北方：流水饰物催旺偏财

爱情运 6颗星

感情方面，今年肖牛朋友容易有孤寂的感觉，还好今年红鸾星动，桃花人缘相当不错，容易结识到异性朋友，感情方面的进展也能得心应手。已婚的肖牛朋友今年则因为容易有桃花，所以常常会引起配偶的猜忌与不安，故而会经常为小事闹意，必须尽量减少出席一些不必要的应酬，多抽出时间陪伴另一半。

南方：泥种红色植物催旺喜事

健康运： 半颗星

今年健康运欠佳，容易受病魔缠绕，对身体健康绝对不能忽视，要及早做身体检查以及多些休养生息，千万不能怠慢。若不小心注意护理，很可能疾病缠身。今年必须要注意日常起居饮食，保持充足睡眠，不论是驾驶或越过马路，都必须打起十二分精神，便可避免血光之灾。

西南方和中宫： 金属物品化解病星

北方、东北方、西南方和中宫： 避免动土

避免去医院探病和参与白事！

资料提供：何宜娟师傅@玄机轩