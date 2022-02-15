主演《你我之间》 欧菁仙：希望跟妈妈说一声……

九年剧场受邀参与华艺节2022演出，推出最新舞台剧《你我之间》，找来许多本地资深和年轻演员参与，戏里戏外展现跨代交流。

舞台剧上映至今深获好评，就连后来追加的，视野受限的入场券均已售罄。

记者亲临彩排现场，与导演兼编剧谢燊杰、饰演二女儿的欧菁仙和饰演母亲的吴悦娟聊聊，听听他们对舞台剧的看法。

疫情下排练演出已有难度，欧菁仙长期定居法国，剧团如何克服时差与距离进行排练？

三位演员希望大家看完戏能带走些什么？欧菁仙希望妈妈来看戏，然后想对她说些什么？

以下为三位演员的完整专访内容（部分内容已用在主视频并省略于以下视频）

专访- 导演、编剧谢燊杰

疫情底下排练面对一定的挑战和限制，导演和团队如何一一克服？剧中多个要角包括欧菁仙、吴悦娟是第一人选吗？为什么选择了她们出演相应角色？

专访- 二女儿欧菁仙

定居在法国的欧菁仙如何跨域地域和时差局限和本地的演员们排练？剧中的角色与欧菁仙有多少相似的部分？叛逆时期才与母亲“重逢”，欧菁仙还欠母亲一句什么话？

专访- 母亲吴悦娟

作为资深演员，疫情下的排练对吴悦娟来说也是新的挑战—— 演戏时只看到对方一双眼睛，真的是用眼神在演戏？这部戏和之前主演过的戏有哪些不同？

剧情简介：（取自滨海艺术中心官网）

深藏内心多年的秘密一夜之间浮上台面，一个家庭几代人，母亲和三个女儿之间的情感纠结和观念差异，将何以解决？

影视甘草演员林丽卿因年前患癌被迫退休，闲困在家心里发闷，常念叨一家人应该多聚聚。丽卿的大女儿林诗琦是一名医生，和丈夫办离婚，却因为不敢面对而一再左避右闪，瞒着家人。二女儿诗琳是舞台剧资深演员，受同行尊敬但是成就平平，偶尔怀疑自己是否入错行。丽卿的小女儿诗洁当辅导员，因为单身，无奈留守老屋照顾母亲，却被母亲唠叨宅女变剩女，担心她嫁不出去。

一次，丽卿在偶然的机会下参与了一部短片的演出，“不小心” 在区域具代表性的电影影展中获奖，使她再次受众人瞩目。不久后，一位在剧团担任制作人的老友宣布成功邀请丽卿参与一部舞台剧，和二女儿诗琳同台演出。诗琳之前并不知情，脸色一变，埋怨没人事先和她商量。丽卿和诗琳性格一样直率，两人一起排戏，双方都觉得别扭，排戏过程中也开始出现摩擦。她们之间的张力延伸到生活中，三姐妹和其他家庭成员更被卷入其中，渐渐成了两代人之间的芥蒂。

丽卿庆祝70岁大寿，家人齐聚酒楼聚餐。外头一团乌云却正在悄悄凝聚…

滨海艺术中心成立二十年，九年剧场创团今十载，携手呈献《你我之间》 ，由屡次获奖的谢燊杰编剧兼导演，吴悦娟、欧菁仙、徐山淇、黄丽心、黄家强及刘诗璇主演。这部本地原创剧，集结了本地影视和舞台三代演员阵容，笔触轻松，意味深重，以家庭成员之间难以言喻的情愫，讲诉几代人之间迥然不同的情怀。