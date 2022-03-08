摩天酒吧1-Altitude结业 本地还有哪些景观餐馆？

新加坡最高的酒吧1-Altitude经营12年后宣布将在3月底结束营业，让粉丝觉得惋惜。

在新加坡这个最高峰只有163米高的岛国，无法在高山上赏日落吃晚餐的“心酸”不在话下。尽管如此，本地还是有一些能“尝”美景的餐馆和酒吧，坐落于63楼的1-Altitude是具代表性的地标之一。随着该酒吧即将成为“过去式”，让zaobao.sg带你去看看，新加坡还有哪些风景宜人的景观餐馆！

（1） Ce La Vi

夕阳西下在Ce La Vi用餐，别有一番情调。（取自餐馆面簿）

说到新加坡地标，滨海湾金沙（MBS）绝对榜上有名。在MBS顶楼的空中花园内，有家取名Ce La Vi的餐馆酒吧。

在57楼、200米高处用餐，可饱览标志性的滨海湾风景。当夕阳西下、夜幕低垂，周边高楼亮起灯时，更是别有一番情调。不过，来此用餐不局限于傍晚，每逢星期六和星期天下午12点至3点，餐馆也提供“喝到饱”的酒精饮料brunch。

地址：1 Bayfront Avenue, Marina Bay Sands Hotel Tower 3 Level 57

（2） Mr Stork

Mr Stork食客能360度饱览市区风景。图下方为这里的锥形帐篷。（档案照片/Andaz Singapore提供）

位于Andaz新加坡酒店39楼的Mr Stork，不只能让访客360度欣赏市区风景，这里的锥形帐篷（teepee）用餐空间也是拍照打卡热点，在篷内用餐有最低消费，订位时记得留意。

从3月份起，餐馆每月推出跨酒吧合作系列，邀请新加坡多位调酒师在各自的生日月份前来Mr Stork，为食客调制特别的鸡尾酒。

地址：5 Fraser Street, Andaz Singapore Level 39

（3） LeVeL33

食客能在LeVeL33边喝啤酒，边欣赏滨海湾一带的市区风景线。（档案照片/LeVeL33提供）

如果鸡尾酒不是你“那杯酒”，那或许可以考虑微型酿酒厂餐馆LeVeL33。

顾名思义，LeVeL33就设在33楼，地点是滨海湾金融中心（Marina Bay Financial Centre），所以能欣赏滨海湾一带的市区风景线。

说它是酿酒厂，这里酿造的正是啤酒。酒单上固定有6种自家酿制的啤酒，另还有季节性轮替的啤酒。除了单纯的啤酒，其他特别的饮料是用啤酒调制的鸡尾酒，不是1款而是有6款那么多，应该能让你找到对味的那一杯。

地址：8 Marina Boulevard, #33-01 Marina Bay Financial Centre Tower 1

（4） Dusk餐馆酒吧

在Dusk用餐，暂时远离城市的喧嚣。（图/Mount Faber Leisure Group提供）

看腻了城市夜景？远离车水马龙的Dusk餐馆酒吧，让食客在花柏山顶饱览圣淘沙及附近海域的风景。

由曾任职米其林三星餐馆的杨椐盛主厨坐镇的这家餐馆，主打现代欧陆料理。招牌菜虎头虾天使意面，用特制龙虾和螃蟹油拌炒，可想而知鲜味浓郁。除了常见的经典鸡尾酒，这里还有加入液态氮气（Nitrogen）降温的鸡尾酒。

地址：109 Mount Faber Road, Mount Faber Peak

（5）Eclipse

Eclipse所在位置过去曾是南天大酒店。（取自餐馆面簿）

这里在1927年曾是牛车水最高的建筑，虽然地位逐年被附近其他高楼取代，但其历史让人不会忘记它——裕华大厦，也就是以前的南天大酒店。

南天大酒店由建筑公司Swan & Maclaren设计，可说是当年的 “六星级酒店”，文化名人如徐悲鸿、郁达夫等都曾入住于此。酒店1996年改建成裕华国货后，仍保留古典风格的外墙与天台。2021年年底，顶楼空间摇身一变成为Eclipse餐馆。

Eclipse以加入亚洲元素的欧式料理挑逗食客的味蕾，图为小菜拼盘。（档案照片）

由关兴亮担任主厨的Eclipse，以加入亚洲元素的欧式料理，挑逗食客的味蕾。虽然在此用餐不会有居高临下的感觉，但无论是坐在餐馆内或天台的半露天座位，都可以好好地欣赏经典的牛车水店屋风貌。到了农历新年期间，在新春灯饰烘托的氛围内用餐，想必会有另一番截然不同的感觉。

地址：70 Eu Tong Sen Street, #06-01 Yue Hwa Building

（6）新加坡缆车空中餐馆

在日本主题缆车内享用4道日式菜肴套餐。（Mount Faber Leisure Group提供）

这里可说是名副其实的景观餐馆，因为用餐地点就在高空中，而且是以移动的形式进行。不用出国，也无需护照，就可以在衔接花柏山和圣淘沙的缆车包厢内用餐。

整个高空用餐体验约为60分钟，缆车会从花柏山出发，到了圣淘沙再折返回花柏山。缆车用餐主题主要分成4种，包括4道日式菜肴的日本主题包厢、新加坡风味菜肴、包含香槟的欧陆料理等。

地址：109 Mount Faber Road, Mount Faber Peak