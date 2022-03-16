三月学校假期还能玩什么？别错过这八件事！

三月学校假期已经开始咯！你是否已经计划好与孩子的假期大计？还是……求救！还能带孩子们去哪里、做什么？

别慌，让我们来帮你！重点划起来，这八件事你不能错过！

1. 水上攀岩！扬帆出海！

结合游泳与攀岩的体验是如何？让孩子自己来体验！（照片由公关公司提供）

室内泳池与游泳训练已不新奇，但是在泳池内筑起一道攀岩墙，犹如铁人三项般将攀岩结合游泳，又是一番什么样的体验？本地游泳教室Happy Fish于Home@Bedok的教室就特设一面攀岩墙，让孩子们除了游泳，也能同时进行其他体能锻炼！

在泳池内已经如鱼得水，那扬帆到海上，在教练的陪同下体验大海的感觉会是如何？

带着孩子扬帆出海！（照片由公关公司提供）

Happy Fish Sea Adventure邀请你搭上帆船出海，到临近的Lazarus Island享受水上活动！参与者可选择到沙滩上嬉戏，或是呆在帆船上享受阳光与大海！同学们当然也可借此机会好好发挥课上所学，享受不一样的游泳体验。

更多详情可点击这里。

2. 到甘榜格南“寻宝”！（还能赢奖品！）

你了解甘榜格南吗？了解历史不一定沉闷乏味，结合扩增实境（AR）游戏和文化导览让一家大小一起乐在其中！

参与寻宝游戏的公众可以用手机扫描遍布在甘榜格南的九个互动区，包括马来传统文化馆、阿拉伯街、历史壁画和传统店屋，通过与AR虚拟人物互动、观看故事视频，了解更多有趣的甘榜格南故事。更多详情点击这里！

到甘榜格南寻宝赢奖品！（照片/刘永健）

3. 到Decathlon上体育课咯！（免费！）

虽然学校假期提“上课”不太合时宜，但有免费骑脚踏车、足球、飞盘和排球教学课，小朋友们应该会很喜欢吧？

运动品牌Decathlon配合学校假期举办一系列运动课程，出席者只需带上运动衣着、水壶等即可（脚踏车需自备），非常方便。

更多相关免费项目，可点击这里查询。

足球、飞盘、脚踏车，你的孩子最喜欢的运动是哪项？（照片由公关公司提供）

4. 再见恐龙！与它们面对面的最后机会！

栩栩如生的恐龙再现，你“朝圣”了吗？Downtown East D'Marquee从去年12月24日起迎来大型电子恐龙模型，至今已吸引超过2万名公众到访，但展览即将在来临3月20日结束，喜欢恐龙的朋友千万别错过！

另外，即日起至3月20日，Wild Wild Wet也将为6-12岁的小朋友举办免费泡泡工坊—— 利用泡泡创造艺术作品，让小朋友们在本地视觉艺术家Stephy Chien的带领下发挥无限创意。

详情可点击这里。

原来泡泡也能作画！（照片由公关公司提供）

5. Make Every Drop Count！年度活动回来了！

你家孩子对水的认识有多少？如何让他们在学习水资源的重要性之余获得乐趣？

公用事业局（PUB）配合新加坡世界水源日推出一系列活动，有哪些适合这个学校假期带上孩子们前去？马上来看看！

探险！寻宝！新生水展览馆其实很有趣，赶快带你的孩子来参观！（照片由公关公司提供）

到新生水展览馆（NEWater Visitor Centre）寻宝会找到哪些“宝藏”？公用事业局联手丹戎加东女子学校（Tanjong Katong Girl’s School）于新生水展览馆举办寻宝活动，三月份每个星期三及三月学校假期每一天（3月13日-3月19日）都能到这里参与寻宝活动。除了有趣好玩的寻宝活动，更重要的当然是透过活动认识珍贵的水资源！

除了有趣水源知识，记得在指定日子穿上蓝色获得优惠哦！（照片由公关公司提供）

走入世界城（Great World City）探索蓝色水世界！3月1日至31日，为欢庆新加坡世界水源日#GoBlue4SG活动，世界城将与商场内店家合力倡导节省及保护水资源讯息。除了能在商场各处看到水源相关讯息，三月份每个星期三，当天首100位穿着蓝色服饰到商场的顾客将有机会换取价值3元的600 Great Rewards points和公用事业局送出的小礼物。

在商场内参与游戏还有机会获得价值5元的1000 Great Rewards points（送完为止），公用事业局的宣传大使Wally和Sally也会出现与大家拍照哦！

更多详情可上网查询。

6. 儿童餐免费！到宜家IKEA吃饭去！

近几年，许多人到宜家（IKEA）已经不只是逛家具看床褥，有些人甚至特别到宜家去想用瑞典美食！配合学校假期，宜家推出儿童餐免费优惠（附带条件），有招牌肉丸餐、素食肉丸餐和意大利面餐供选择，家长们可考虑看看！

免费儿童餐（附带条件）有三种选择，你的孩子喜欢的是……？（照片取自网络）

7. 别逗了！原来乐高可以这么玩！

你家孩子喜欢乐高模型吗？抛开说明书，来看看本地的乐高玩家如何将乐高玩出创意！

这一次，EnBlock Brick Convention走入新达城（Suntec City）North Atrium，为你带来独一无二的客制化乐高模型。

这当中有20组是首次亮相展览，来看看乐高玩家如何将乐高玩出另一个高度！

乐高玩出新高度！让你的孩子来看看这些乐高玩家如何发挥创意，砌出不一样的作品。（照片取自musicialbrick IG）

另外，新达城也配合活动与促销推出限量版乐高迷你人磁铁（minifigure magnet），符合条件即可购买收藏，绝对是乐高爱好者的必争之地！第一系列Kopitiam Uncle已经售罄，第二批Satay Uncle可千万别错过！

乐高迷必入手，satay uncle你千万别错过！（照片取自网络）

配合学校假期，Toys”R”us也设立快闪店举办Make and Take工坊，家长可带孩子进行乐高初体验！更多详情可点击这里。

8. 到机场吃棒棒糖！

你没看错，3月假期不出国也能到机场，而且可以看到巨型棒棒糖！

好甜啊！到机场与巨型棒棒糖合影吧！（照片取自网络）

即日起到5月3日，到机场与这些Instagrammable巨型棒棒糖打卡拍照吧！你我熟悉的Chupa Chups除了变大了，配合活动也有许多可爱周边供兑换或购买，造型相当可爱。

除了各种购物优惠，针对不同年龄层的小朋友还有各类免费工作坊，如魔术课和美术课等，可报名让孩子们体验，详情可点击这里。