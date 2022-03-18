【新加坡露营指南】一起到户外露营去！

户外爱好者引颈期待，前后关闭近2年的新加坡营地3月18日重新开放！
疫情让不少人爱上新加坡户外，并通过多姿多彩的活动止旅游瘾。有的人开始一点一滴添购户外装备，却对营地重开“望穿秋水”。好消息是，新加坡各地的露营区和烧烤台即日起对外开放，让大家又有更多户外活动可以选择。
此刻的你，如果脑里是“新加坡也有营地？露营不是找个空地搭营帐就行了吗？”之类的问题，继续往下看zaobao.sg准备的露营懒人包，了解哪里可以露营、不同露营区的优缺点、应该准备什么装备、装备哪里买等等。一起到户外走一走！
找片空地就可以露营？
如果你以为随便找片空地，就可以搭起帐篷露营，其实是不行的。新加坡有指定的露营区，而且必须提前申请才可以使用（不打算过夜也须申请）。申请和使用营地皆免费，每名申请者一个月只能申请最多4天。
如果你想在露营时大展厨艺，记得也要提前预订烧烤台，因为营帐内和周围是不能生火和使用任何炉具。设在龟屿岛、圣约翰岛和大韩都岛上的烧烤台则无须申请，先到先得。
此外，疫情当下露营，你还应该留意：
- 必须用SafeEntry登记入场
- 每张露营准证只允许最多5人一起露营
- 使用烧烤台也只限最多5人一组
- 帐篷之间必须相隔至少5米
- 露营准证必需展示在帐篷外，或储存在手机里
- 不能在树干悬挂吊床（hammock）
各露营区优缺点一次看完
新加坡地方虽小，但除了本岛，外岛如乌敏岛和拉扎鲁斯岛（Lazarus Island），都能找得到露营区。
我们请来本地露营面簿社团Camp & Hike SG管理员郑加威，跟大家分享各区特点，并比较同一个公园内不同露营区的优缺点。
1. 东海岸公园D区
- 有公厕及淋浴间、自动贩卖机、饮水机
- 较靠近食肆、烧烤台和其他设施
- 白天的人流较多
- 周末若有人在附近烧烤，可能有喧哗声
2. 东海岸公园G区
- 有公厕及淋浴间、自动贩卖机、饮水机
- 附近有烧烤台
- 周末若有人在附近烧烤，可能有喧哗声
- 较靠近Changi Jurassic Mile
3. 白沙公园（Pasir Ris Park）第1区
- 有公厕及淋浴间、自动贩卖机
- 附近有烧烤台，但距离较远
- 能搭营帐的地方较小
- 附近的Downtown East有不少娱乐设施，如水上乐园和溜冰场
- 交通方便，附近的Downtown East有不少巴士路线
4. 白沙公园第3区
- 有公厕及淋浴间、自动贩卖机、饮水机
- 附近有烧烤台、餐馆、儿童游乐园
- 从巴西立巴士转换站有巴士直达
- 人流多
- 周末若有人在附近烧烤，可能有喧哗声
5. 西海岸公园
- 有公厕及淋浴间、自动贩卖机、饮水机、亭子
- 附近有儿童游乐园和快餐店
- 能搭营帐的地方较小
6. 乌敏岛Jelutong
- 靠近码头和商店
- 有公厕，但较小而且大部分时间可能较肮脏
- 附近有营火坑、亭子
- 可能有沙蝇（sandfly）、大只的蚂蚁
- 周末若有人野餐，可能会有喧哗声
7. 乌敏岛Mamam*
- 有公厕及淋浴间，里头较大和干净
- 附近有营火坑
- 人流比Jelutong少
- 从码头步行需30分钟左右
- 距离码头较远，最好自备饮用水
- 遮阴处少，白天可能较热
- 傍晚可能有大量沙蝇
*暂时关闭进行维修，具体开放日期可查看国家公园局网站
8. 乌敏岛Endut Senin
- 附近有公厕，里头较大和干净
- 附近有营火坑
- 露营区下午关闭，不让公众进入
- 从码头步行需30分钟左右
- 学校假期人流较多
以上露营区由国家公园局管理，公众可通过AXS提出申请。
9. 韩都岛（Pulau Hantu）
- 共有H、J、K 3个露营区
- 有公厕、亭子
- 较少人前往，环境幽静
- 岛上没有贩卖机或商店，记得带足饮用水和食物
- 大韩都岛设有烧烤台
- 须从西海岸码头（West Coast Pier）包船前往
10. 拉扎鲁斯和实林格岛
拉扎鲁斯岛（Lazarus Island）是从实林格岛（Pulau Seringat）的珊瑚礁填海而成，两岛由一沙堤衔接。拉扎鲁斯及实林格岛过去不允许露营，新开放的露营区现由新加坡土地管理局管理。
- 可从滨海南码头（Marina South Pier）搭渡轮到圣约翰岛（St. John’s Island），再步行前往
- 也可搭乘Marina South Ferries公司的拉扎鲁斯及实林格岛直达渡轮服务
- 拉扎鲁斯岛没有公厕，最靠近的公厕位于实林格岛码头
- 拉扎鲁斯岛没有垃圾桶，记得自备袋子装垃圾
- 岛上没有贩卖机或商店，记得带足饮用水和食物
- 附近的圣约翰岛设有烧烤台
- 实林格岛有A、B、C、D共4个露营区，都位于海滩附近
- 拉扎鲁斯岛共有E、F、G共3个露营区。E和F区在海滩附近，G区则最靠近圣约翰岛码头
想在以上地方露营，可上新加坡土地管理局网站提出申请。
带什么去露营？
1. 遮蔽装备
- 帐篷
- 睡垫 / 充气垫
- 防潮地布
- 薄被子（怕冷的人）*
- 天幕（tarp）*
- 枕头*
*或可省略
2. 粮食
- 包装食品，如脱水速食、自热食品、罐头、面包、泡面、饼干、能量棒等
- 3合1饮料、包装饮料
- 饮用水（注：到外岛务必确保水量充足）
- 餐具
- 水瓶*
- 便捷式炉具和锅具 / 自热饭盒或自热袋*
注：若在本岛露营，也可考虑通过订餐应用叫外卖
3. 卫生用品
- 湿巾
- 毛巾
- 替换衣物
- 消毒搓手液
- 口罩
- 纸巾 / 厨房纸
- 驱蚊液或贴片 / 蚊香
- 药膏和牙刷*
- 3合1清洁液或皂（洗发、沐浴、洁面）*
4. 其他
- 手电筒 / 头灯 / 露营灯
- 急救包
- 露营桌、露营椅/凳
- 充电宝*
- 卡牌桌游*
- 书*
*或可省略
以上清单只供参考。郑加威建议根据露营经验、预算、露营者的负重能力等因素决定装备。露营新手可先购买必需品，有了经验后再慢慢根据需求添购其他用品。
露营用品哪里买？
注：帐篷也可考虑用租的，可用Carousell应用搜寻，或洽询像这样的租借公司