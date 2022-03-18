【新加坡露营指南】一起到户外露营去！

户外爱好者引颈期待，前后关闭近2年的新加坡营地3月18日重新开放！

疫情让不少人爱上新加坡户外，并通过多姿多彩的活动止旅游瘾。有的人开始一点一滴添购户外装备，却对营地重开“望穿秋水”。好消息是，新加坡各地的露营区和烧烤台即日起对外开放，让大家又有更多户外活动可以选择。

近两年因为疫情的关系，新加坡掀起骑行风。早报记者刘永健带大家Cycle-cation半环岛游。（档案照片）

此刻的你，如果脑里是“新加坡也有营地？露营不是找个空地搭营帐就行了吗？”之类的问题，继续往下看zaobao.sg准备的露营懒人包，了解哪里可以露营、不同露营区的优缺点、应该准备什么装备、装备哪里买等等。一起到户外走一走！

找片空地就可以露营？

如果你以为随便找片空地，就可以搭起帐篷露营，其实是不行的。新加坡有指定的露营区，而且必须提前申请才可以使用（不打算过夜也须申请）。申请和使用营地皆免费，每名申请者一个月只能申请最多4天。

东海岸公园处处是宜人景色。（许淑美摄）

如果你想在露营时大展厨艺，记得也要提前预订烧烤台，因为营帐内和周围是不能生火和使用任何炉具。设在龟屿岛、圣约翰岛和大韩都岛上的烧烤台则无须申请，先到先得。

此外，疫情当下露营，你还应该留意：

必须用SafeEntry登记入场

每张露营准证只允许最多5人一起露营

使用烧烤台也只限最多5人一组

帐篷之间必须相隔至少5­米

露营准证必需展示在帐篷外，或储存在手机里

不能在树干悬挂吊床（hammock）

各露营区优缺点一次看完

新加坡地方虽小，但除了本岛，外岛如乌敏岛和拉扎鲁斯岛（Lazarus Island），都能找得到露营区。

我们请来本地露营面簿社团Camp & Hike SG管理员郑加威，跟大家分享各区特点，并比较同一个公园内不同露营区的优缺点。

东海岸公园延绵的沙滩，吸引一家大小前去戏水玩乐。（档案照片）

1. 东海岸公园D区

有公厕及淋浴间、自动贩卖机、饮水机

较靠近食肆、烧烤台和其他设施

白天的人流较多

周末若有人在附近烧烤，可能有喧哗声

2. 东海岸公园G区

有公厕及淋浴间、自动贩卖机、饮水机

附近有烧烤台

周末若有人在附近烧烤，可能有喧哗声

较靠近Changi Jurassic Mile

一整排棕榈树为白沙公园增添悠然风情。（档案照片）

3. 白沙公园（Pasir Ris Park）第1区

有公厕及淋浴间、自动贩卖机

附近有烧烤台，但距离较远

能搭营帐的地方较小

附近的Downtown East有不少娱乐设施，如水上乐园和溜冰场

交通方便，附近的Downtown East有不少巴士路线

4. 白沙公园第3区

有公厕及淋浴间、自动贩卖机、饮水机

附近有烧烤台、餐馆、儿童游乐园

从巴西立巴士转换站有巴士直达

人流多

周末若有人在附近烧烤，可能有喧哗声

5. 西海岸公园

有公厕及淋浴间、自动贩卖机、饮水机、亭子

附近有儿童游乐园和快餐店

能搭营帐的地方较小

乌敏岛近码头处有一些商店，包括脚踏车出租店。（档案照片）

6. 乌敏岛Jelutong

靠近码头和商店

有公厕，但较小而且大部分时间可能较肮脏

附近有营火坑、亭子

可能有沙蝇（sandfly）、大只的蚂蚁

周末若有人野餐，可能会有喧哗声

7. 乌敏岛Mamam*

有公厕及淋浴间，里头较大和干净

附近有营火坑

人流比Jelutong少

从码头步行需30分钟左右

距离码头较远，最好自备饮用水

遮阴处少，白天可能较热

傍晚可能有大量沙蝇

*暂时关闭进行维修，具体开放日期可查看国家公园局网站

乌敏岛的潮间带让人顿时觉得置身于国外。（档案照片）

8. 乌敏岛Endut Senin

附近有公厕，里头较大和干净

附近有营火坑

露营区下午关闭，不让公众进入

从码头步行需30分钟左右

学校假期人流较多

以上露营区由国家公园局管理，公众可通过AXS提出申请。

9. 韩都岛（Pulau Hantu）

共有H、J、K 3个露营区

有公厕、亭子

较少人前往，环境幽静

岛上没有贩卖机或商店，记得带足饮用水和食物

大韩都岛设有烧烤台

须从西海岸码头（ West Coast Pier ）包船前往

10. 拉扎鲁斯和实林格岛

拉扎鲁斯岛（Lazarus Island）是从实林格岛（Pulau Seringat）的珊瑚礁填海而成，两岛由一沙堤衔接。拉扎鲁斯及实林格岛过去不允许露营，新开放的露营区现由新加坡土地管理局管理。

外岛拉扎鲁斯岛可说是新加坡的后花园。（档案照片）

想在以上地方露营，可上新加坡土地管理局网站提出申请。

带什么去露营？

露营新手可先购买必需品，有了经验后再慢慢根据需求添购其他用品。（图/郑加威提供）

1. 遮蔽装备

帐篷

睡垫 / 充气垫

防潮地布

薄被子（怕冷的人）*

天幕（tarp）*

枕头*

*或可省略

2. 粮食

包装食品，如脱水速食、自热食品、罐头、面包、泡面、饼干、能量棒等

3合1饮料、包装饮料

饮用水（注：到外岛务必确保水量充足）

餐具

水瓶*

便捷式炉具和锅具 / 自热饭盒或自热袋*

注：若在本岛露营，也可考虑通过订餐应用叫外卖

3. 卫生用品

湿巾

毛巾

替换衣物

消毒搓手液

口罩

纸巾 / 厨房纸

驱蚊液或贴片 / 蚊香

药膏和牙刷*

3合1清洁液或皂（洗发、沐浴、洁面）*

4. 其他

带上露营桌椅，可让露营体验更舒服。（图/Outside面簿）

手电筒 / 头灯 / 露营灯

急救包

露营桌、露营椅/凳

充电宝*

卡牌桌游*

书*

*或可省略

以上清单只供参考。郑加威建议根据露营经验、预算、露营者的负重能力等因素决定装备。露营新手可先购买必需品，有了经验后再慢慢根据需求添购其他用品。

露营者可根据自身的负重能力决定带什么装备。（图/郑加威提供）

露营用品哪里买？

注：帐篷也可考虑用租的，可用Carousell应用搜寻，或洽询像这样的租借公司