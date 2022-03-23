Lazada欢庆10周年 送10张头等舱机票飞往任何地点

10周年是Lazada重要的里程碑，尤其过去数年来，有更多品牌与消费者使用平台的各种独特功能，如直播、电子礼券、品牌独家产品、网上首发等等。为感谢各方的支持，Lazada举办大型庆生会，大方送礼，疯狂折扣，与大家同欢共庆。

重头戏当然就是3月27日的大减价，而生日来临前还有一系列庆祝活动，为顾客们带来更多特价促销、独家新品、精彩游戏与活动等等。

收集黄金票券 增加得奖机会

从3月16日开始，购物者可以开始收集黄金票券（Golden Tickets），增加得奖机会。

黄金票券可通过完成Lazada手机App上的任务收集，如参加每天的Lazzie Star游戏、达到指定的级别、邀请新朋友一起玩等等，最后一步是在3月27日的Lazada生日当天消费购物，就有资格参加幸运抽奖。

10小时不间断网络直播

倒数庆生，新加坡Lazada首次举行10小时不间断现场直播，从3月26日下午2时开始，特别邀请本地艺人如Royce Lee和Joakim Gomez等等站台造势，购物者可收集购物礼券，赢取奖品，与艺人和品牌大使互动。

购物者可以直播时段收集购物礼券，赢取奖品，与艺人和品牌大使互动。（图／商家提供）

参与品牌也会透露将在3月27日当天推出的新产品与诱人促销，午夜12点由首席促销官（Chief Discount Officer）总结收场，然后所有促销即时启动，赶快抢购！

火红影响力

共同参与Lazada 10周年庆生活动的艺人包括本地歌手林颖、TikTok红人及跆拳道冠军黄名纬，以及esports主持人Victoria Cheng。

每一位在各自的领域都有出色表现，林颖的国庆日歌曲《The Road Ahead》是去年YouTube上最多新加坡人观看的音乐视频；黄名纬是目前新加坡最多粉丝的TikTok与Facebook内容制作者；Victoria主持去年最多人观看的esports比赛。

三人在各自的领域发挥影响力，就像Lazada在新加坡和东南亚电商领域，扮演领导性角色。

Lazada欢庆10周年制作的“生日时光机”个人徽章。（图／商家提供）

10周年大庆，Lazada特别制作了生日时光机（Epic 10th Birthday Time Machine），通过手机App里的个人化功能，带领每一位购物者走进各自的时光之旅。

顾客可以浏览自己的个人档案，回顾一路走来的特别时刻，包括最爱商品组别、最喜欢在什么时间浏览Lazada手机App等等。

个人档案上的设定，根据时段分成夜猫子、早起族、午间寻好康、午茶时段购物者、黄昏狙击手，而购物类型有健康大师、爱拍族、科技人、绿手指、杂货达人、宠物迷、时尚族、探险家、全面能手。例如，如果你最常购买的是衣服和鞋子，又喜欢在午夜购物，你就是“夜猫子+时尚族”！

用户可在社交平台上和亲友分享你的Lazada旅程，庆生促销期间分享时光机上的个人档案，还有机会解锁更多回馈！

欲知更多优惠，请浏览Lazada官网。

【本文由LAZADA呈献】