他们为何疯抢？来搞懂Omega x Swatch联名系列

奢华钟表品牌Omega，在3月26日破天荒连同Swatch推出“Speedmaster MoonSwatch”。这个联名系列为什么在世界各地掀起排队抢购热潮？抢到手表是不是等于以Swatch价格拥有Omega？让zaobao.sg带你搞懂这个备受追捧的联名系列！

Omega和Swatch在3月26日推出MoonSwatch联名系列，大批表迷挤爆ION Orchard店。（档案照片）

编号2915-1的Omega Speedmaster原图。（图/取自Hodinkee.com）

1. Speedmaster厉害在哪里？

了解“Speedmaster MoonSwatch”之前，让我们先来认识“元祖”——Omega Speedmaster Moonwatch。

Speedmaster是Omega在1957年推出的手表，是当时少有的计时码表（Chronograph）。它在1962年被“戴”入太空，1963年经过美国宇航局的测试认证后，正式成为NASA太空用表。

1969年，登月第一人、美国宇航员Neil Armstrong当时就是戴着这款手表在月球表面行走，此后该手表先后完成了5次登月任务，因此Speedmaster也被称为“登月表”。

65年过去了，Omega Speedmaster作为经典表款的地位未受动摇。钟表网站Hodinkee就将它誉为“这辈子一定要拥有的手表”。

2. Omega x Swatch夯什么？

你看出联名MoonSwatch表（左）和“元祖”Omega Speedmaster Moonwatch的同异之处吗？（图/Omega/Swatch）

一个是奢华钟表品牌，另一个是价格大众化的时尚手表品牌。虽然同属一个集团，但两个截然不同的品牌，靠在一起合作已能掀起话题。

虽然Swatch指这不是限量系列，但开卖日仍在世界各地的Swatch专卖店引发抢购热潮。该系列MoonSwatch手表在新加坡的售价是372新元，比起80多新元起跳的一般Swatch表价格高出不少，仍备受追捧，主要原因可归功于Omega的品牌号召。

MoonSwatch手表保留了元祖的“Dot over 90”测速仪刻度等特征。（图/Omega/Swatch）

MoonSwatch手表的设计以Omega Speedmaster Moonwatch为基础，保留了元祖42毫米的不对称表壳、“Dot over 90”测速仪刻度、Speedmaster小表盘等设计。

Omega Speedmaster Moonwatch风格稳重，是经典中的经典，而注入Swatch DNA的MoonSwatch，更像是可随着心情和穿搭变化选择的时尚饰品。这个联名系列共有11款手表，分别对应8大行星、太阳、月亮以及冥王星，说到底其实就是11个令人玩味的颜色搭配。

MoonSwatch系列共有11种颜色搭配，图为（左上顺时针方向）Mission to the Sun、Earth、Uranus以及Venus。（图/Omega/Swatch）

像其中的“Mission to Uranus”的粉蓝表壳令人联想起另一著名品牌的Tiffany蓝色调、带有粉嫩色彩的“Mission to Venus”让人瞬间少女心大发、“Mission to Neptune”呼应了流行度未减的蓝面手表趋势……而“Mission to Moon”则被视为最接近经典Speedmaster Moonwatch的款式。

MoonSwatch表底电池盖印有地球（左）和月亮的图案标志。（图/取自Keepthetime.com）

好玩的还不止于此。翻到MoonSwatch背面，表底电池盖还印有该代表行星的图案标志，每一款的图案都不同，体现了“很Swatch”的设计风格。

3. 用Swatch价格拥有Omega？

乍看之下，260美元的MoonSwatch与约6000美元的Speedmaster Moonwatch或许有一些相似之处。事实上，两者相去甚远，而一切藏在细节里。

MoonSwatch的表壳是用一种称为BioCeramic的材料制成。（图/Omega/Swatch）

虽然两者都有42毫米的不对称表壳，但Speedmaster Moonwatch采用不锈钢表壳，MoonSwatch的表壳是用一种称为BioCeramic的材料制成。BioCeramic是什么东东？Swatch形容它为三分之二陶瓷成分，以及三分之一的植物性塑料（取自蓖麻籽castor seed）。

另一个明显的差距是表带的材质。Speedmaster Moonwatch的表链为很有“存在感”的不锈钢，而MoonSwatch类似布质的表带采用魔术贴velcro让戴者根据手腕大小调整长度，是不是有一种回到小学时代的感觉？

MoonSwatch表带采用魔术贴让戴者根据手腕大小调整长度。（图/取自Hodinkee.com）

Speedmaster Moonwatch搭载的是Omega 3861手动上链同轴计时机芯。（图/取自Omega官网）

与所有Swatch手表一样，MoonSwatch采用石英机芯（Quartz movement），而Speedmaster Moonwatch搭载的是Omega 3861手动上链同轴计时机芯。如果是纯粹考虑便利，MoonSwatch在这一点略胜一筹。

两者的表镜也各不相同。Omega的镜面材质是一种称为sapphire crystal的人造蓝宝石，而MoonSwatch据说采用的是塑料镜面。网上就有人指其购入的MoonSwatch镜面布满刮痕。根据Swatch官网上的资料，Swatch表镜面上的轻微刮痕能自行用抛光膏打磨消除，或到专卖店请店员帮忙，这是否适用于MoonSwatch，暂时则不得而知。

了解了这些细节，你认为MoonSwatch值得拥有吗？