他们为何疯抢？来搞懂Omega x Swatch联名系列

奢华钟表品牌Omega,在3月26日破天荒连同Swatch推出“Speedmaster MoonSwatch”。这个联名系列为什么在世界各地掀起排队抢购热潮?抢到手表是不是等于以Swatch价格拥有Omega?让zaobao.sg带你搞懂这个备受追捧的联名系列!

Omega和Swatch在3月26日推出MoonSwatch联名系列,大批表迷挤爆ION Orchard店。(档案照片)

编号2915-1的Omega Speedmaster原图。(图/取自Hodinkee.com)

1. Speedmaster厉害在哪里?

了解“Speedmaster MoonSwatch”之前,让我们先来认识“元祖”——Omega Speedmaster Moonwatch。

Speedmaster是Omega在1957年推出的手表,是当时少有的计时码表(Chronograph)。它在1962年被“戴”入太空,1963年经过美国宇航局的测试认证后,正式成为NASA太空用表。

1969年,登月第一人、美国宇航员Neil Armstrong当时就是戴着这款手表在月球表面行走,此后该手表先后完成了5次登月任务,因此Speedmaster也被称为“登月表”。

65年过去了,Omega Speedmaster作为经典表款的地位未受动摇。钟表网站Hodinkee就将它誉为“这辈子一定要拥有的手表”。

2. Omega x Swatch夯什么?

你看出联名MoonSwatch表(左)和“元祖”Omega Speedmaster Moonwatch的同异之处吗?(图/Omega/Swatch)

一个是奢华钟表品牌,另一个是价格大众化的时尚手表品牌。虽然同属一个集团,但两个截然不同的品牌,靠在一起合作已能掀起话题。

虽然Swatch指这不是限量系列,但开卖日仍在世界各地的Swatch专卖店引发抢购热潮。该系列MoonSwatch手表在新加坡的售价是372新元,比起80多新元起跳的一般Swatch表价格高出不少,仍备受追捧,主要原因可归功于Omega的品牌号召。

MoonSwatch手表保留了元祖的“Dot over 90”测速仪刻度等特征。(图/Omega/Swatch)

MoonSwatch手表的设计以Omega Speedmaster Moonwatch为基础,保留了元祖42毫米的不对称表壳、“Dot over 90”测速仪刻度、Speedmaster小表盘等设计。

Omega Speedmaster Moonwatch风格稳重,是经典中的经典,而注入Swatch DNA的MoonSwatch,更像是可随着心情和穿搭变化选择的时尚饰品。这个联名系列共有11款手表,分别对应8大行星、太阳、月亮以及冥王星,说到底其实就是11个令人玩味的颜色搭配。

MoonSwatch系列共有11种颜色搭配,图为(左上顺时针方向)Mission to the Sun、Earth、Uranus以及Venus。(图/Omega/Swatch)

像其中的“Mission to Uranus”的粉蓝表壳令人联想起另一著名品牌的Tiffany蓝色调、带有粉嫩色彩的“Mission to Venus”让人瞬间少女心大发、“Mission to Neptune”呼应了流行度未减的蓝面手表趋势……而“Mission to Moon”则被视为最接近经典Speedmaster Moonwatch的款式。

MoonSwatch表底电池盖印有地球(左)和月亮的图案标志。(图/取自Keepthetime.com)

好玩的还不止于此。翻到MoonSwatch背面,表底电池盖还印有该代表行星的图案标志,每一款的图案都不同,体现了“很Swatch”的设计风格。

3. 用Swatch价格拥有Omega?

乍看之下,260美元的MoonSwatch与约6000美元的Speedmaster Moonwatch或许有一些相似之处。事实上,两者相去甚远,而一切藏在细节里。

MoonSwatch的表壳是用一种称为BioCeramic的材料制成。(图/Omega/Swatch)

虽然两者都有42毫米的不对称表壳,但Speedmaster Moonwatch采用不锈钢表壳,MoonSwatch的表壳是用一种称为BioCeramic的材料制成。BioCeramic是什么东东?Swatch形容它为三分之二陶瓷成分,以及三分之一的植物性塑料(取自蓖麻籽castor seed)。

另一个明显的差距是表带的材质。Speedmaster Moonwatch的表链为很有“存在感”的不锈钢,而MoonSwatch类似布质的表带采用魔术贴velcro让戴者根据手腕大小调整长度,是不是有一种回到小学时代的感觉?

MoonSwatch表带采用魔术贴让戴者根据手腕大小调整长度。(图/取自Hodinkee.com)

Speedmaster Moonwatch搭载的是Omega 3861手动上链同轴计时机芯。(图/取自Omega官网)

与所有Swatch手表一样,MoonSwatch采用石英机芯(Quartz movement),而Speedmaster Moonwatch搭载的是Omega 3861手动上链同轴计时机芯。如果是纯粹考虑便利,MoonSwatch在这一点略胜一筹。

两者的表镜也各不相同。Omega的镜面材质是一种称为sapphire crystal的人造蓝宝石,而MoonSwatch据说采用的是塑料镜面。网上就有人指其购入的MoonSwatch镜面布满刮痕。根据Swatch官网上的资料,Swatch表镜面上的轻微刮痕能自行用抛光膏打磨消除,或到专卖店请店员帮忙,这是否适用于MoonSwatch,暂时则不得而知。

了解了这些细节,你认为MoonSwatch值得拥有吗?