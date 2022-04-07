本地能拍出日本樱花美照、品樱花美食？

4月总让人向往出国赏樱。但你知道吗？即便不出国，本地这些地方依旧能让你拍出日风浓厚的樱花美照，并且品尝樱花主题的美食。

快号召你的亲朋好友，随zaobao.sg一同体验在新加坡“畅游日本”的滋味吧！

打卡景点

1. 新加坡古典“小京都” Keyaki

位于泛太平洋酒店的日本餐馆Keyaki，是本地历史最悠久的高级日本餐馆之一。餐馆外观打造成日式庭院，散发着浓浓的古典气息。

庭院处于酒店4楼，开放给公众观赏，所以不想用餐的公众也能够前去打卡。

Keyaki

Pan Pacific Singapore（7 Raffles Blvd, Singapore 039595）

2. 在日本“四季”中用餐

位于武吉知马的京都红叶咖啡馆（MoMiJi Kyoto Cafe）将室内打造成一个用有四季景色的日式咖啡馆。餐馆除了美观之外，也售卖和风三明治及饮料。

凡是在咖啡馆内用餐的顾客，可以免费租借日式浴衣在店内随处拍照，在本地简单体验日本的“夏之祭”。

MoMiJi Cafe

9 King Albert Park, KAPMall, #01-37 Singapore 598292

（10am - 7pm）

3. “樱花”盛开的日本人墓地公园

坐落在杨厝港泉和道洋房区一角的日本人墓地公园（Japanese Cemetery Park）有个被粉色九重葛缠绕的拱门，花团锦簇，像极了盛开的樱花，是本地著名“打卡”热点。

该日本公墓已有128年历史，竖立着918座墓碑，埋葬了上万名日本“皇军”、大文豪和妓女，并在1987年时被打造成公园，改名为“日本人墓地公园”。

欲在本地拍出“樱花”美照，这里绝对是首选。需注意的是，拍照时还是应该尊重一些战乱死者和后人，不宜太轻佻。

日本人墓地公园（ Japanese Cemetery Park ） 825B Chuan Hoe Avenue, Singapore 549853

4. 置身京都著名神社的Koma餐馆

当你置身于这家餐厅，迎面而来是延绵不断的橙色鸟居门，搭配暗黄灯光，仿佛踏入京都著名的伏见稻荷大社（Fushimi-inari Taisha）。

走进餐厅中，一座 2.5 米高雄伟的铜钟耸立在传统的日式步行桥上，成为主餐厅的焦点。

该餐厅专注于现代演绎的创意日式料理，深受本地人的喜爱。

KOMA

Marina Bay Sands, 2 Bayfront Ave, #B1-67, Singapore 018972

5. 日式温泉

本地近来泡汤文化兴起，陆续有越来越多温泉馆开幕，其中徐屋（Joya Onsen）的特别之处在于你可以预约“私汤”，也就是说害羞的你不用在和陌生人一起挤在大澡堂之中泡汤，而是可以与亲友、爱人相约一起泡汤，畅谈人生。

此外，温泉还会准备免费浴衣（yukata）租借服务给私汤顾客，澡堂顾客则可自费租借。

Joya Onsen Cafe

511 Upper Jurong Road, S638366

+65 8847 2081

樱花限定美食

1. 樱花主题下午茶

想要体验贵妇的生活？不妨和你的姐妹一起到位于新加坡康莱德酒店（Conrad Centennial Singapore）Lobby Lounge品尝限时的樱花主题下午茶。

新加坡康莱德酒店推出的限时樱花套餐（取自酒店网站）。

樱花系列下午茶从即日起到5月2日均可内用或外送，共有八道菜品，价格介于每人45元至49元等。

新加坡康莱德酒店（Conrad Centennial Singapore） Temasek Blvd, Singapore 038982 电话：64327486 网址：connoisseur.sg

2. 京都“喷火”拉面

从即日起，源自京都并于本地开店的Menbaka Fire Ramen餐馆推出春季菜单（餐馆提供）。

源自京都的“喷火拉面”本是游客到当地必去餐馆之一。想打卡，不必走太远，位于乌节路的Menbaka Fire Ramen就是它的海外分店之一。

餐馆近期还推出春季限时餐点，其中包括炙烤北海道和牛拉面（$24.90）、松露干拌拉面（$10.90）、樱花拿铁（$6.90）、樱花优格布丁（$6.90）等…… 是不是让你看得食指大动？

Menbaka Fire Ramen

8 Grange Road, Cineleisure Orchard, #05-03, Singapore 239695

+65 8218 9236

3. 樱花主题咖啡馆

位于乌节路Forum the shopping mall里的Brown Butter咖啡馆，从远处就能吸引你的注意。

Brown Butter推出限时花卉拿铁（Bloom Latte）——共有两种口味。（取自Brown Butter IG）

餐馆以粉色为主，店里除了有粉色的旋转木马和英式电话亭，还有一整面的粉色樱花和玫瑰墙壁，供你打卡拍照。咖啡馆主要售卖甜品与轻食，近期更是应季节推出了2款花卉拿铁（Bloom Latte）—— 樱花抹茶以及冬天巧克力。

Brown Butter

583 Orchard Rd, #01-18/19, Forum The Shopping Mall