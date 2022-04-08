“细看香港”迷你展 免费学做港式茶点艺术品

想体验当一天“进击的巨人”吗？不妨置身于新达城（Suntec City）的“细看香港”微观艺术展，通过40多个微观拟真模型，进入跨时代、跨时空的香港。

该展览曾先后在中国、日本多个城市展出，如今终于登陆本地，展览从即日持续到4月17日，入场免费（详情见文末）。

点击视频，看看现场展品有什么特别故事吧！

结合AR技术 与观众互动

现场最特别的展品之一非“观塘裕民坊”（Yue Man Square）莫属。

由艺术家蔡璧龙、何国添、陈鸿辉制作的“观塘裕民坊（Yue Man Square）”结合AR科技激活展品，十分有趣（香港旅游局提供）。

除了是现场最大型的艺术品之外，该作品还是首次在香港以外的地区展出，并且结合众多AR科技，让观众通过手机“激活”展览与其互动，十分新颖有趣。

该展品有许多AR特效，公众可以通过扫描QR码“激活”展品（林国明摄）。

免费工作坊 亲手制作艺术品

想亲手捏制可爱的港式茶点、小吃？周末时，快乐微型艺术会的会长潘丽琼女士会现场提供教学，制作材料工作坊将现场提供，报名免费，机会难得，不妨协同亲朋好友一起参与这项独特的体验！

工作坊将现场指导公众做出香港美食及小吃（王昀诗摄）。

报名方式： 工作坊开始前1个小时于3楼展览处现场开报名，每个时段有约10个名额，名额有限，先到先得。

工作坊开始前1个小时于3楼展览处现场开报名，每个时段有约10个名额，名额有限，先到先得。 警示： 工作坊会使用剪刀和刀片，12岁以下的孩童需家长陪行监督，方可入场

工作坊会使用剪刀和刀片，12岁以下的孩童需家长陪行监督，方可入场 日期：4月9日—4月10日、4月15日—17日——每天下午3点、5点开办为期一个小时的工作坊，入场免费

展览几乎每个周末都会开放免费的工作坊，让公众学做微型艺术品（林国明摄）。

本次展览也是香港特别行政区成立25周年庆祝活动的一部分。到场观众还有机会赢取以香港地标与景点为主题的限量版填色书一本（附带条规）。

“细看香港”微观艺术展览

2022年4月5日至17日，上午10am至晚上9pm

地点：新达城东大厅（Suntec East Atrium）一楼和三楼（#03-342，靠近游乐场)

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入场免费