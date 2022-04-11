飞轮新手指南 第一次上Spin课不紧张

在播着强劲音乐的昏暗空间里，众人很high地一起运动腿部和摆动上半身……被誉为“脂肪的克星”的飞轮单车有氧运动（spinning），流行了数年但热度未减。飞轮业者不时还会推出主题性课程，像是跟着韩团BTS或BLACKPINK的热曲踩飞轮，增加运动的乐趣。

如果你对飞轮运动一直感到很好奇，却基于种种原因不敢尝试，zaobao.sg请来提供飞轮课的健身集团CRU，教你如何设定飞轮车、骑乘姿势需知、运动前后吃什么等。一起了解更多吧！

需不需要很fit才能参加？

不一定喔。到CRU参加飞轮课的新手当中，就有不少人是不常运动的学员。话虽如此，飞轮是一项高强度的有氧运动，无论新手与否，都应该聆听自己的身体。新手更应该量力而为，别强迫自己超越极限。

另外，建议新手每周上两堂课，并将它们错开来，给自己时间休息。第一次上课前，记得提早至少约10分钟到场，把飞轮单车设定好。

阻力过轻反而不好

导师也会根据所选音乐的节奏，让学员调整飞轮车的阻力。（图/CRU提供）

飞轮新手或许以为，设定零或低阻力（resistance），踩踏起来会更轻松，这反而会适得其反。

这是因为在零阻力的情况下踩踏，骑士反而较不能控制身体的动作，影响骑乘时的稳定性。

其实别担心，一堂飞轮课通常会包括多个不同高低的阻力，导师也会根据所选音乐的节奏，让学员调整阻力。

飞轮单车这样设定才对

飞轮单车的设定十分重要，因为设定不佳可能会导致不必要的酸痛，甚至是运动伤害。

1. 调整坐垫的高度，让它和髋骨同高：

2. 调整把手（handlebar）的高度，让它和坐垫同高，或比坐垫稍高一点。

3. 调整把手的深度，让它和坐垫之间的距离相等于前臂的长度：

留意骑乘姿势

如果是站着骑乘，双手可放在把手上端，屁股悬空于坐垫上方，确保身体前倾源于髋部铰链（hip hinge）的动作。另外，注意骑乘时肩膀不要往上耸。

如果是坐着骑乘，双手可轻放于把手下端，肩膀放松，稍微前倾以启动核心（engage core），并留意不要过度伸直手臂。

掌握骑乘姿势有助避免酸痛或运动伤害，让学员充分享受spinning的乐趣。（图/CRU提供）

运动前后可以这样吃

飞轮课是能消耗高热量的运动。CRU建议学员在上课前的至少30至45分钟，进食包含少量复合碳水化合物（complex carbohydrates）的食物，如水果、全麦吐司、燕麦或藜麦（quinoa），并搭配1至2汤匙的希腊优格（Greek yogurt）或坚果酱。

运动后可选择简餐如炒蛋搭配全谷面包。（图/Unsplash）

运动后，则可以选择复合碳水化合物以及优质蛋白（如鸡蛋、去皮鸡肉、鱼、坚果、豆腐、优格等）。

复合碳水化合物包括：

全谷物：藜麦、燕麦、糙米、全麦面包等

蔬菜：番薯、南瓜、西兰花、绿叶蔬菜等

豆科植物（legumes）：鹰嘴豆（chickpea）、黑豆、小扁豆（lentil）等

复合碳水化合物食物包括全谷面包。（图/Pixabay）

掌握了以上基本知识，希望能给你一剂强心针，助你告别紧张，let’s spin！

华侨银行“骑车乐”活动（OCBC Cycle）今年增设了室内飞轮骑行（Spin Ride）项目。有兴趣的公众可从即日起至4月25日上网报名参加。室内飞轮活动将在CRU Studio举行，报名者可从5月7日至6月6日之间，选择参加3堂飞轮课。

Spin Ride只开放给已完成冠病疫苗接种者，获医疗豁免或在过去180天内从冠病康复的未接种者。欲知更多详情，可浏览活动官网。