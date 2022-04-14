《老店》《最强配角》入围“网络奥斯卡”威比奖 读者可参与投选

zaobao.sg的两个系列节目《老店》和《最强配角》从全球超过1万4000份数码作品当中脱颖而出，入围被誉为“网络奥斯卡”的威比奖（Webby Awards），将角逐最佳纪录片和最佳社媒内容（艺术与娱乐片）这两个奖项。

两个作品都是2021年推出的视频系列。

其中，四集的《老店》入围了最佳视频系列（纪录片）。系列通过唯美镜头，叙述四家不同行业老店的故事，反映新加坡最真实的生活面貌。播出至今，系列在早报所有平台上的播放次数达46万次。点击投票

《老店》通过唯美镜头，叙述四家不同行业老店的故事，入围了最佳视频系列（纪录片）。

八集的《最强配角》则入围了最佳社媒内容（艺术与娱乐片）。系列聚焦为新加坡演艺圈增添姿彩的最强配角们，刻画他们入行后的甜酸苦辣与现在的生活。受访明星有梁田、周全喜、朱秀凤、池素宝、段伟明、陈慧慧、彦丙量和云昌凑，都是新加坡人熟悉的电视演员，勾起不少观众的回忆。系列在早报所有平台的播放次数逾120万次。点击投票

《最强配角》聚焦为新加坡演艺圈增添姿彩的最强配角们，入围了最佳社媒内容（艺术与娱乐片）。

2022年迈入第26届的威比奖（Webby Awards，也称韦比奖）从1996 年开始举办，主办方为总部设在美国纽约的国际数码艺术与科学学院（IADAS）。该奖每年评选出全球最具代表性的网站、应用、网络电影、视频、社交媒体作品，最大特色是领奖人发表得奖致辞时，最多不能超过5个词。

每个奖项最多有5份入围作品，占所有提名作品的12%。除了评委从中选出最佳作品，每个奖项也设“人民之声奖”（People’s Voice）公众投选奖项，供全球网民参与投票。【投选《老店》】【投选《最强配角》】

2022年入围威比奖其他项目的新闻媒体业者包括《国家地理》（National Geographic）、《华盛顿邮报》（Washington Post）等。奖项将在美国当地时间4月26日揭晓。