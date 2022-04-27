Daiso推出15种价格档 最贵商品25.47元

不再是$2！Daiso即将起价，商品将介于$2.14～$25.47之前。你还会支持吗？bit.ly/zb_daiso15 Posted by zaobao.sg 生活娱乐 on Tuesday, April 26, 2022

日本2元连锁商店Daiso（大创）从5月1日起征收消费税，日前通过官方面簿及实体店宣布介绍15种不同的价格档，价格介于2.14元至25.47元不等。

针对这次的价格调整，Daiso于面簿公告声明表示，"感谢大家长期以来的支持及理解”。

从5月1日起，Daiso的商品从2元调高至25.47元不等（王昀诗摄）。

大部分商品调高至4.07元

zaobao.sg昨日走访Daiso位于榜鹅购物中心的门店观察，发现并没有出现公众赶在最后期限“囤货”的现象。记者逛了一圈后发现大多数物品将从原本的2元上调至4.07元，但是没有发现25.47元的物品，店员表示目前店内还没有此类商品。

记者走访Daiso，发现大部分的商品都将调高至4.07元（王昀诗摄）。

顾客表示：还可以接受

受访顾客大多表示这项宣布并不会影响他们继续光顾的意愿，但会考虑价格是否合理再购买。

罗女士（68岁，退休人士）说，Daiso的商品如果稍微上涨约1至2元的话还算合理，但如果上涨幅度超过的话就不会考虑购买。“Daiso的收纳容器蛮不错的，如果上涨到4元的话还可以接受。但如果收费10元的话我就会考虑上网购买。”

王先生（31岁，营销人员）则表示，经过Daiso时就会入内走走，“以前2元时会觉得物品很便宜，不知不觉购买好几样商品。如果涨价的话就会再三考虑是否需要这些东西才购买。”