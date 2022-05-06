吃喝玩乐！让母亲来个快乐母亲节！

一年一度母亲节又到啦，随着防疫措施松绑，你再也没有借口不给妈妈好好策划一个母亲节！

但是，该送什么、做什么、甚至是带她去哪里好好吃一餐特别的呢？别担心，我们给你一些建议！

zaobao.sg日前为大家整理了一个能到哪里去吃的名单，当中餐饮选择众多，大家可好好参考看看。这家是名单中集合外带和野餐概念的一家业者，感觉有创意又好玩哦！

Mdm Ling Bakery- Love Ma-gnificent”

母亲节野餐礼盒- 礼盒内包含招牌包点包括：豆沙包、莲蓉包、咸蛋黄流沙包，还有新推出的马拉糕和乌打马卡龙包，以及任选两款曲奇饼。另外，还贴心地附上两个可爱的老虎竹盘和野餐垫。

完整名单可点击这里查看！

如果食物不是重点，想要找个舒服的地点，边看美丽风景边喝两杯，那这家在新加坡河河口的Jypsy会是不错的选择。

Jypsy主打现代日式风餐饮，在鸡尾酒方面更是融入不同食材，创意十足之余还很可口，可以带妈妈来试试看。

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母亲节骑行去！

这个来临周末除了是母亲节，也是OCBC Cycle 2022虚拟骑行正式开始累计里数的日子。这一次的《早报骑行私房路线三》分成三条路线骑行，每一条路线有不同的精彩风景，可以带着妈妈来一场不一样的母亲节活动。

点击这里收看第三系列！

一起来做巧克力！

妈妈是不是进得了厨房出得了厅堂？她总是在厨房忙进忙出，这个母亲节由你（带着她）一起去做巧克力如何？

除了制作巧克力，加上一个staycation一起创作Mumcation如何？

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让我送你一束花！

虽然说母亲节是该送康乃馨，但是来到滨海湾花园（Gardens by the Bay）的店里有那么多不同选择，也可以选个不同的给妈妈惊喜哦。配合母亲节当然也有促销，更多详情看这里。

带妈妈按摩去！

这个五月，跟妈妈一起去以促销价体验高素质按摩！

本地产前产后护理公司Madam Partum在这个五月配合母亲节进行促销，原价80元的60分钟按摩现在已促销价38元推出，反应热烈。除此之外，所有自家品牌商品还有10%优惠，可以带妈妈去看看！

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脸部来做抗衰老！

除了身体的按摩，让妈妈也享受脸部按摩。著名品牌Foreo的推出新系列产品，延续之前热卖商品的优势，这一次加入了强调抗衰老功能的按摩器“Bear”，在家也能进行美容院般的专业护肤！。

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用鲜花制成的项链 你见过吗？

本地精品品牌RISIS日前推出与本地设计师合作的新系列，这个母亲节也推出限定商品打折优惠。RISIS产品以真花进行镀铜镀金处理，用工艺将花朵最自然的状态保留，并制成首饰。所以，这些商品也就像妈妈一样，是独一无二的。

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