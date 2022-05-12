苹果iPod停产 是谁“毁”了它？

苹果公司周三（5月11日）宣布iPod停产。没错，2019年发表的第7代iPod Touch目前仍在售卖。这项宣布意味着，现有的库存售完即止，iPod将在不久的将来成为过去式。

已习惯用音乐串流app听音乐的你，还记得iPod这个让你不用按顺序或专辑，“跳”着听音乐的随身音乐播放器吗？让zaobao.sg带你去认识这个改变人们听音乐习惯的产品。

上千首歌装进口袋

iPod Classic让人们把上千首歌曲存入内置硬碟中，跟便携式CD播放器相比轻巧许多。（图/Unsplash）

2001年10月，苹果推出第一款iPod——iPod Classic。与“大块头”便携式CD播放机不同的是，iPod Classic让人把上千首歌曲存入内置硬碟中，而且它轻巧得可放进口袋，被视为一款革命性的音乐设备。

操作只靠中间的圆盘

iPod有庞大的音乐储存容量，但它的LCD屏幕并不大，使用者要如何浏览歌单、选歌来听呢？iPod中间的圆形选盘（scroll wheel）正是苹果对此问题的优雅解决方案。所有非触控屏幕的iPod型号，都用选盘来操控。

在iPod选歌、浏览专辑歌曲等操作，都可在圆形选盘完成。图为iPod Nano。（档案照片）

除了第一代iPod Classic的选盘能实际360度转动，之后的选盘都改为触控式。有了它，操作iPod变得很简单，而且还能单手操作，大大提升了用户体验。

改变听音乐的方式

与过去按歌曲排序听专辑不同的是，iPod改变了专辑逐张听的习惯。Shuffle的功能，让用户随机“跳听”一张专辑或iPod里的所有歌曲，让使用者在听歌时多了一份惊喜。

有了Shuffle的功能，使用者在听歌时多了一份惊喜。（图/Unsplash）

苹果发现，使用者常用shuffle功能，把听歌体验交给iPod，于是在2005年推出只有一条口香糖般小的iPod Shuffle。顾名思义，这款iPod主打shuffle的功能。它没有LCD屏幕，使用者不能选择专辑或找某一首歌来听。若随机播放的歌不符合你当下的心情，大可跳到下一首歌。

由于功能简化，苹果能把iPod Shuffle的价格压低，推动iPod渗透大众市场，变得更加普及。

iPod可衔接汽车音响，让开车人士在电台以外有另一个听音乐的选择。（图/Pixabay）

iTunes推进数位音乐的流行

除了iPod Classic和iPod Shuffle，iPod“家族”还包括iPod Mini、iPod Nano以及iPod Touch。但苹果公司改变人们听音乐习惯的何止iPod这个硬体。

iTunes让用户接触并认识到来自世界各地、不同曲风、主流和非主流的音乐。（图/档案照，苹果提供）

2003年，苹果推出iTunes数位音乐网店，让使用者合法购买音乐并下载到iPod聆听。人们除了能随时随地购买音乐，还能以US$0.99的低价购买单首歌，不再受限于一定要买一整张专辑来听。人们还能透过iTunes，接触并认识到来自世界各地、不同曲风、主流和非主流的音乐。

在现今Spotify、Apple Music、KKBOX等串流音乐平台普及以前，iTunes“爷爷”可说是推进了数位音乐的流行。

第一代iPhone开卖，在世界各地掀起排队抢购热潮，新加坡也不例外。（档案照片）

第一代iPhone在2007年推出，很快成为苹果公司最火的产品。（图/互联网）

iPhone面市打破市场格局

2007年6月底，iPhone正式推出。它是一款智能手机，有触控屏幕，能打电话、上网，也能像iPod一样听音乐，很快成为苹果公司最火的产品。

时隔仅2个月，苹果发表了首款有触控屏幕的iPod——iPod Touch。虽然它在2008年以5480万部的销量创下iPod的销量巅峰，但很快地，随着iPhone和其他智能手机的普及化，以及音乐串流服务的兴起，消费者发现直接在手机听音乐变得更加方便，iPod的销量逐年下滑。第七代iPod Touch自2019年来就没再更新，预示iPod的使命已告一段落。

iPod可曾在你听歌的日子里，扮演重要的角色？如果说iPod的停产代表一个时代的终结，读到这里的你，或许有些许的体会。