要听中文歌？要听现场音乐？这十个地点记下来！

现场音乐回来咯！过去的两个月你是不是看到朋友们分享在社交媒体上的张张“享乐照”？别难过，让我们来为你介绍十个能听到现场音乐的地点，让喜欢中文音乐的你可以听到本地歌手的好声音

照片由Tinbox提供。

1. Simply Live by Tin Box

地址：https://goo.gl/maps/jDr4P8y1FXiH6vuU7

网址：https://simplylive.tinbox.sg/

特点：有固定常驻歌手，音乐团队有好几个熟悉的名字如饶子杰、Jayden、Alicia高洁萍等。乐手们也卧虎藏龙，除了是许多大牌歌手的御用演唱会乐队班底，其中几位也刚为张惠妹在台湾的演唱会伴奏，确实是实力团队。

照片取自官网。

2. Wheeler's Estate

地址：https://g.page/wheelersestate?share

网址：http://wheelersestate.com/

特点：星空下听歌、喝饮料和吃饭，这里让人仿佛置身巴厘岛！Wheeler’s Estate位于实里达机场附近，专业的灯光音响及开放式的户外用餐体验绝对值得你到场打卡。

照片取自官网。

3. M Club Changi

地址：https://goo.gl/maps/3GkzK63j7K5mMp7a9

网址：https://www.cscchangi.sg/Fun_MClub.aspx

特点：位于Civil Service Club@Changi，这个俱乐部有包厢也有让大家欣赏现场音乐的地方，听说听众们兴起时也会来大合唱，气氛100分！

照片取自官网。

4. 7th Heaven KTV & Cafe

地址：https://g.page/7thheavenktvcafesg?share

网址：https://www.7thheavenktvcafe.com/

特点：这里有开放式KTV系统也有现场乐队驻唱，地点是在Safra Tampines，也是一个相对实惠的用餐和听歌地点。

照片由歌手提供。

5. Bar Bar Q

地址：https://goo.gl/maps/4tDKqeANJTKcZWScA

网址：https://www.facebook.com/barbarq.sg/menu

特点：走日式居酒屋的风格，这里的重点是美食和饮料，现场音乐虽不是主打但胜在位于市区，下班后可以直接来吃饭和听歌。

照片取自官网。

6. Kungfu Hot Pot

地址：https://goo.gl/maps/NTzw9o7SGgjho7xNA

网址：https://www.facebook.com/Huo-Guo-Kung-Fu-1360427970798949/

特点：又一家在Safra中心的餐馆—— 这家位于Safra Punggol的火锅店有好吃的也有好听的，这里未必有人大声唱生日歌或是拉面表演，但是还是有一些大家熟悉的本地歌手会给你唱好听的歌曲！

照片取自官网。

7. Stage

地址：https://g.page/Stage-prinsep?share

网址：https://www.stage.sg/events-1/live-music

特点：另一家在市区的餐厅—— 西式餐点，啤酒和音乐根本是铁三角！这里中英歌曲参半，以当天表演歌手自选歌单为准哦。

照片取自官网。

8. Timbre Group

地址：https://goo.gl/maps/5sXSceYRNoLrq1FA6

网址：https://timbregroup.asia/

特点：集团旗下有好几家餐馆，除了同样有固定演唱班底，这里的披萨也吸引很多人慕名前来，来听歌也记得来尝美食。

照片取自官网。

9. Route 65

地址：https://goo.gl/maps/MXj5X4PyzbV8mv687

网址：https://www.route65sg.com/

特点：与我们介绍过的Bar Bar Q 在地点上非常靠近，同样在市区也占尽地理位置优势，喜欢亚洲和西式餐点的朋友可以来捧场哦。

照片取自官网。

10. Happiest Hour Bar and Bistro

地址：https://goo.gl/maps/HcdovrZ9DitCR99T9

网址：https://www.facebook.com/Happiest-Hour-SG-108845471264203/

特点：住在义顺区的朋友对Orto应该非常熟悉，而当中这家餐馆也请来本地歌手唱歌给大家听，住在北部的朋友可以前来捧场。