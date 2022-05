6月假期快到了,你还在烦恼该去哪里玩吗?zaobao.sg整理了9个适合与亲子、朋友的好去处,赶紧来看看!

1. 能吃喝玩乐的 GastroBeats

6月的 GastroBeats 2022是美食和音乐爱好者的天堂,通过吃喝方面展现了新加坡多元的文化。

现场将会有道地新加坡美食以及新生代街边小吃。另外。凭借2014届澳大利亚《顶级厨师》出名的 Sarah Todd 也将带领著名厨师一起合作,每星期推出独特风格的菜谱,从新奇的亚洲菜肴到现代澳大利亚菜肴都应有尽有。

活动方面,Arts Zone将有众多的本地歌手现场演出,Graffight区也将举办涂鸦比赛,现场也将设有八个充气游乐设施,供各年龄层享乐。

这次的 GastroBeats也将携手iLight Singapore,让公众在夜晚时分观赏绚丽的灯展。iLight 将展出14个国家的美术家的作品,这些作品都是利用日常用品和废物组成,引人反思节省与可持续性生活的课题。

iLight展览作品之一“Alone Together”(主办方提供)。

GastroBeats 2022

门票: 每人$9起(收费视不同工活动而定,请上网查询)

开放日期/时间: 6月3日至26日,早上10时30分至晚上10时30分

地点: Bayfront Event Space, 12A Bayfront Ave, Singapore 01897

2. 探索侏罗纪

相信很多小朋友都热爱恐龙,那一定不能错过新加坡知新馆(Singapore Discovery Center)举办的 “侏罗纪6月”(Jurassic June)!

新加坡知新馆在来临的6月假期将公众带回侏罗纪时代,让人仿佛冒险电影里的主人公,探索馆中展览的同时,学习到关于恐龙的知识以及恐龙绝种的课题。

现场还有互动性的傀儡戏、用衣夹做恐龙玩偶的工作坊、最后还可以获得一个精美礼包。

Jurassic June at Singapore Discovery Centre

门票: 每人$0-$15(收费视不同环节而定,请上网查询)

开放日期/时间: 5月28日至6月26日,上午11时至晚上8时

地点: 新加坡知新馆, 510 Upper Jurong Rd, Singapore 638365

3. DIY玻璃瓶工作坊

玻璃手作工作坊能够让一家人共同做出精美瓶子(取自活动售票网站)。

White Canvas Studio推出DIY瓶子工作坊,可以让一家人通过黏土和装饰玻璃制作出美丽的手作。

制作的过程能促进亲子时光,与家人共创造美好回忆,同时也能激发孩子对美术的喜爱及想象力。

玻璃手作坊 (Artisanal Vase Workshop)

价格: 每人$200.06

开放日期/时间: 5月31日、6月15日、6月18日(下午1时至下午3时以及下午3时30分至傍晚5时30分)

地点: White Canvas Studio, 229a Upper Thomson Road, Singapore, 574361

4. 复古迪斯科溜冰

HiRoller Indoor Skating Rink 是新加坡最大的一间室内溜滑场,一踏进去就让你回到8、90年代迪斯科的感觉——有律动的音乐配上色彩斑斓的顶光,让人一下子沉浸于欢快的气氛

HiRoller Indoor Skating Rink

门票: 入门票每人$12, 周末$15, 租溜滑鞋需额外加钱,请上网查询

开放日期/时间: 星期一、星期四上午11时至晚上9时 星期二、星期三上午11时至晚上6时30分 周五至周日上午12时至晚上10时

地点: 1 Pasir Ris Cl, Level 5 E!Hub, Singapore 519599

5. 纸艺术

大家的童年回忆应该少不了把五彩缤纷的折纸,但对于历史悠久的纸雕、剪纸等纸质艺术,你是否也知晓?

新加坡艺术馆6月起将举办为期两个月的Superfluous Things: Paper展览,主要以纸为媒介,透过精美的纸制作品及互动性元素演绎传统文化故事。

对纸质艺术作品感到好奇的人也能够在5月28日参加纸制花朵DIY活动(The Amazing Pei-Per Flowers),与家人或好友亲手做出独特且永久不凋零的花朵,为共同回忆添加色彩。

Superfluous Things: Paper

门票: DIY 活动每人 $25

开放日期/时间: 5月28日至8月14日,上午10时至晚上7时(晚上6时30分最后入场)

DIY 活动5月28日,下午2时至3时15分

地点: 新加坡艺术馆,Gallery 2, SAM at Tanjong Pagar Distripark

DIY活动:The Main Deck, Level 3, SAM at Tanjong Pagar Distripark

6. 通过 虚拟技术看展

透过虚拟现实技术(AR)来看一个关于自然环境的展览,听起来很酷吧?

艺术科学博物馆将于5月28日举办We Live in an Ocean of Air展览,再现人类与植物、动物和自然环境息息相关的共生关系。

现在的世界面临着全球暖化、污染等问题,这些问题将对我们的自然环境,包括人类在内,有着重大的影响。因此,通过艺术来探讨这些挑战和告诉我们保护我们周围的生态系统的重要性是这个展览潜在的意义。

We Live in an Ocean of Air

门票: 新加坡人:成人每人$16,Concession 每人$12 旅客:成人每人$19,Concession 每人$14

开放日期/时间: 5月28日至10月2日,上午10时至晚上7时(晚上6时最后入场)

地点: 新加坡艺术科学博物馆,6 Bayfront Avenue, Singapore 018974

7. 化身间谍完成任务

手握住枪、想尽办法躲避敌人、随时准备向敌人发射……这并不仅限于间谍电影中的场景,在新加坡Red Dynasty Paintball Park 你也可以亲子体验这种快感。

玩家需要分成两队对战,互相射击,最后看哪一方被漆弹集中最少即可胜利。玩家在玩的过程当中,不仅需要身手敏捷,还需要与团队合作运用战略,值得去尝试。

另外,现场也有各种各样的主题任务,会把你一下子带到电子游戏的世界里,也为这个好玩的运动添加多一份乐趣。

Red Dynasty Paintball Park